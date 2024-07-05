Китай посилив контроль за експортом товарів подвійного призначення. Російські імпортери вже скаржаться

Китай запровадив експортний контроль для широкого асортименту продукції, яка може використовуватись у військовій промисловості та товарів подвійного призначення.

Відповідне рішення Міністерство торгівлі КНР ухвалило 30 травня, воно набуло чинності з 1 липня, пише The Moscow Times.

До переліку потрапило:

обладнання, програмне забезпечення та технології, призначені для виробництва конструктивних елементів та двигунів авіаційно-космічного призначення;

обладнання, програмне забезпечення та технології для виробництва газових турбін;

частина обладнання та софту для ливарної та металургійної промисловості;

матеріали та вироби, пов'язані із надмолекулярним поліетиленовим волокном високої щільності;

будь-яка проектна та технологічна документація для цих галузей.

Тепер для експорту цієї продукції потрібен дозвіл Міністерства комерції КНР (наприклад, для авіації та космонавтики), або ліцензія на експорт товарів подвійного призначення (наприклад, для обладнання та технологій виробництва жароміцних сплавів).

Нові вимоги запроваджуються для всіх експортерів, але вони вже ускладнили доставку до Росії промислового обладнання та техніки, скаржаться російські імпортери. Деякі з них уже зіткнулися через це із проблемами.

"По-перше, що позначиться практично на всіх постачаннях до Росії, це затягування термінів. Тепер набагато більше вантажів доглядатимуть митники", – пояснив російський імпортер промислового обладнання.

Він уточнив, що раніше китайські митники оглядали "добре якщо один контейнер із 50", а цього тижня доглянули абсолютно всі контейнери, хоча в них були товари, які не потрапляли до списку для контролю.

А більше оглядів – це більше документів та вище навантаження на митників, довший час оформлення, погоджується інший імпортер, який постачає в Росію вироби з металу. Усі затримки та додаткові витрати підвищать вартість доставки вантажів та їх ціни, додає він.

Крім того, огляди ставлять під загрозу сірі та чорні схеми постачання – коли під виглядом однієї продукції декларується інша – наприклад, запчастини до літаків їдуть як пластикові вироби або взагалі не декларується частина вантажу, каже співрозмовник видання.

"Визнаємо чесно – за кривими схемами до Росії зараз в'їжджає величезний обсяг імпорту, і якщо ці схеми зламаються, ми багато чого втратимо або платитимемо більше", – визнає він.

Деякі російські зовнішньоторговельні компанії сподіваються, що зустріч Володимира Путіна з головою КНР Сі Цзіньпіном на саміті ШОС дозволить вирішити цю проблему. Але менеджер логістичної компанії нагадує, як не виправдалися надії на те, що їхня попередня зустріч (у середині травня Путін відвідав Пекін) допоможе вирішити проблеми з розрахунками за китайські товари: проблема обговорювалася, але після тієї зустрічі платити стало набагато складніше.

Читайте також: Санкції працюють: Китайські банки залишають підсанкційну "Московську біржу"

Як повідомлялося, Міністерство фінансів США 12 червня внесло до санкційного списку понад 100 російських компаній, причетних до військово-промислового комплексу Росії.

США також запровадили санкції проти "Московської біржі", вона зупинила торги доларом та євро. Також під санкції потрапили "Національний кліринговий центр" центробанку РФ, "Національний розрахунковий депозитарій", страхова компанія "Согаз", державна "Російська національна перестрахувальна компанія",

Крім того, до санкційних списків внесено філії російських "Промсвязьбанку", "Внєшекономбанку", "Сбєрбанку", "ВТБ" та "ВТБ Капітал Холдінгс" у Китаї, Киргизстані, Індії та інших країнах.

Через це "ВТБ", єдиний російський банк з філією у Китаї, зіткнувся з труднощами при проведенні транскордонних платежів. А російська "дочка" одного з найбільших китайських банків Bank of China, призупинила операції з російськими банками, які потрапили під санкції США.