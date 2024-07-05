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Новини
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Борг "Укравтодору" за розміщеними для "Великого будівництва" євробондами на $700 мільйонів стане державним

будівництво,велике


Кабінет міністрів схвалив законопроєкт "Про внесення змін до розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України", який доволить перевести гарантований державою борг за євробондами "Укравтодору" на $700 мільйонів у державний.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у п'ятницю, 5 липня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Зокрема, законопроєктом пропонується надати право центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства (Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури), за погодженням з Мінфіном, здійснювати правочини з борговими зобов’язаннями, які виникли за запозиченнями, залученими у 2021 році під держгарантії з метою фінансового забезпечення розвитку мережі та утримання автомобільних доріг, на умовах, які визначить Кабмін.

Також пропонується надати право Мінфіну спільно з Держагентством відновлення за рішенням Каьміну здійснювати правочини щодо переведення гарантованого державою боргу за цими запозиченнями до державного боргу шляхом випуску та обміну відповідних боргових зобов’язань.

Що відомо про борг за євробондами "Укравтодору"?

Як повідомлялося, Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") у червні 2021 року розмістило під гарантії держави дебютні єврооблігації на $700 млн зі ставкою 6,25% та погашенням у 2028 році. Залучені кошти планували витратить на масштабний ремонт і будівництво доріг, яке рекламували під брендом програми "Великого будівництва" під патронатом президента Володимира Зеленського.

У серпні 2022 року "Укравтодор" отримав згоду власників цих паперів на відстрочку виплати відсотків за ними та перенесення строку їхнього погашення на два роки.

Нагадаємо, у січні 2023 року Кабінет міністрів створив Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури на базі "Укравтодору", воно знаходиться у підпорядкування об'єднаного Мністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Тоді ж Кабінет міністрів призначив головою Агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафу Найєма, який до цього працював заступником міністра інфраструктури Олександра Кубракова. Після відставки Кубракова у травні 2024 року зі своєї посади звільнився і Найєм.

Автор: 

дороги (1584) Кабмін (7806) Укравтодор (724) євробонди (634) Агентство відновлення та інфраструктурних проєктів (75)


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Топ коментарі
+21
Ну звичайно ж. 700 лямів ********, а борг на ліхторат.
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05.07.2024 18:58 Відповісти
+11
Оце так, як катлєта з слугами з ВРУ роблять!!
Одні, вкрали і вивели з України гроші, а другі, за них розрахуються, із власної кишені!!
А Зеленський за це, не відповідає з єрмаком, бо вайна і мівіна запарена…, як воно так ловко, і без карупції??? ГПУ ДБР СБУ МВС СУДИ… дивно мовчать, витріщивши очі…
РигоАНАЛИ плачуть, і розмазують соплі по щоках… у каральовскай, дика істерика у вигнанні!!
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05.07.2024 19:25 Відповісти
+9
Вон оно как! Натырили денег на ВБ а теперь лохи платите! Зробимо їх разом!!
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05.07.2024 19:17 Відповісти
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Ну звичайно ж. 700 лямів ********, а борг на ліхторат.
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05.07.2024 18:58 Відповісти
Та це копійки порівняно з тим які борги коломойського привата повісили на плечі лохтората і це відбулося за згоди порошенко 🤷🏻‍♂️
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05.07.2024 19:37 Відповісти
требу було приват збанкрутувати?
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05.07.2024 20:03 Відповісти
Приват націоназували,а от мільярдні дотації на укрзалізницю,енергоатом,нафторгаз при зє виглядають дивно після мільярдних доходів до бюджету при Порошенку!
Мабуть все відбувалося за згоди Порошенко на прибуток, і згоди зє на мародерство дотацій! І все на плечі лохторату!
Не того zeбіли мародером називають!
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05.07.2024 20:29 Відповісти
Це про 40 лямів баксів вкрадених ЗЕ ?
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05.07.2024 22:03 Відповісти
Ну да, за згоди Порошенка)), після цієї згоди коломойський втік з держави, а Порошенко зберіг гроші, за якими і досі б'ється коломойський по судах! Лікуйся, зебілка
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06.07.2024 08:55 Відповісти
остолоп зелений поцікався скільки профіту приніс приватбанк бюджету після націоналізації
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06.07.2024 12:23 Відповісти
УКРАВтодор. Назва говорить сама за себе.
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05.07.2024 19:13 Відповісти
Вон оно как! Натырили денег на ВБ а теперь лохи платите! Зробимо їх разом!!
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05.07.2024 19:17 Відповісти
Оце так, як катлєта з слугами з ВРУ роблять!!
Одні, вкрали і вивели з України гроші, а другі, за них розрахуються, із власної кишені!!
А Зеленський за це, не відповідає з єрмаком, бо вайна і мівіна запарена…, як воно так ловко, і без карупції??? ГПУ ДБР СБУ МВС СУДИ… дивно мовчать, витріщивши очі…
РигоАНАЛИ плачуть, і розмазують соплі по щоках… у каральовскай, дика істерика у вигнанні!!
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05.07.2024 19:25 Відповісти
У світі без посадок таке не робиться, якщо тільки нема пана Фунта на кшталт Буби, який потім сидітиме за всіх.
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05.07.2024 19:33 Відповісти
УКРАВ тодору... НУУУ й не новина !
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05.07.2024 20:14 Відповісти

Мля, я так и знал!!
Что за этот Мега-Распил наша страна еще и должна останется
Простите, смех сквозь хейт, немогу уже больше...
*****, пусть Украинцы сваливают а остаются одни зелебобики, их уже не вылечишь..
( Шутка... Стоим, еьпашим!)
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05.07.2024 20:23 Відповісти
Мляяя
А давайте возьмем кредит на все , что мошкали будут бомбить ближайшее время!! Все равно в этой стране безнаказанность, можно сцать в очи лохторату всегда!!!! Только что в залог попросят?? Хиба шо банк спермы, бо земля юга и востока (Чернозем тот самый, которым до сих пор хвалятся) заминирована и в воронках а большие заводы разрушены, а скоро еще и вся нерозкраденная промышленность обесточена будет
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05.07.2024 20:28 Відповісти
Даим в залог зє,с его 2+ лярдами $ в офшорах и крипте!
И гарантировано его недвижимость на 0.6+ лярда € по всему миру,включая виллу тещи в Египте!
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05.07.2024 20:34 Відповісти
Так це ж борг Зелі.
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05.07.2024 21:30 Відповісти
Теперь 73 процента проплатят ?
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05.07.2024 21:58 Відповісти
👍👏👏👏
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06.07.2024 12:21 Відповісти
Так це ж народні, нічийні гроші! Від держави вкрасти, це ж святе!
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05.07.2024 23:51 Відповісти
Олд скул, вашу мать!
Как сейчас помню: какое-нибудь министерство создаёт пидпорядковану организацию, ну там "Центр развития чего-нибудь", который под гарантии министерства набирает бабла. Этот центр два раза реформируют со сменой названия и соответственно полным увольнение всех сотрудников и набором новых. На третий - тихо ликвидируют с передачей долгов государству. От того руководства, которое бабло получало - и кругов на воде не осталось.
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06.07.2024 09:42 Відповісти
А хто їм🤡 шо зробить ...? Все, це надовго ...
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06.07.2024 12:20 Відповісти
Не впевнений, що цим людям можна довірити продавати картоплю в переході, а вони " надзвичайно ефективні і потужні менеджери" керують країною !
.... Ну то може так саме з легкістю спишемо борги населення по комуналці ?! Навіть на майбутні 5-10 років ?! А шо?
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06.07.2024 13:42 Відповісти
Дєрьмакоекономіка: Приватизація прибутків & націоналізація збитків.
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06.07.2024 17:35 Відповісти

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