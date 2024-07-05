Борг "Укравтодору" за розміщеними для "Великого будівництва" євробондами на $700 мільйонів стане державним



Кабінет міністрів схвалив законопроєкт "Про внесення змін до розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України", який доволить перевести гарантований державою борг за євробондами "Укравтодору" на $700 мільйонів у державний.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у п'ятницю, 5 липня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Зокрема, законопроєктом пропонується надати право центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства (Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури), за погодженням з Мінфіном, здійснювати правочини з борговими зобов’язаннями, які виникли за запозиченнями, залученими у 2021 році під держгарантії з метою фінансового забезпечення розвитку мережі та утримання автомобільних доріг, на умовах, які визначить Кабмін.

Також пропонується надати право Мінфіну спільно з Держагентством відновлення за рішенням Каьміну здійснювати правочини щодо переведення гарантованого державою боргу за цими запозиченнями до державного боргу шляхом випуску та обміну відповідних боргових зобов’язань.

Що відомо про борг за євробондами "Укравтодору"?

Як повідомлялося, Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") у червні 2021 року розмістило під гарантії держави дебютні єврооблігації на $700 млн зі ставкою 6,25% та погашенням у 2028 році. Залучені кошти планували витратить на масштабний ремонт і будівництво доріг, яке рекламували під брендом програми "Великого будівництва" під патронатом президента Володимира Зеленського.

У серпні 2022 року "Укравтодор" отримав згоду власників цих паперів на відстрочку виплати відсотків за ними та перенесення строку їхнього погашення на два роки.

Нагадаємо, у січні 2023 року Кабінет міністрів створив Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури на базі "Укравтодору", воно знаходиться у підпорядкування об'єднаного Мністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Тоді ж Кабінет міністрів призначив головою Агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафу Найєма, який до цього працював заступником міністра інфраструктури Олександра Кубракова. Після відставки Кубракова у травні 2024 року зі своєї посади звільнився і Найєм.