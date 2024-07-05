Фонд держмайна збирається цього місяця вчергове виставити на приватизацію Білгород-Дністровський порт

Фонд державного майна України цього місяця планує оголосити чергові торги з приватизації Білгород-Дністровського морського торговельного порту.

Про це повідомив голова Фонду Віталій Коваль.

За його словами, така різноманітність порту в перевалці вантажів відкриває широкі можливості для потенційного інвестора. Відтак, із правильним управлінням та інвестиціями порт може значно збільшити обсяги перевалки та розширити спектр послуг, ставши бюджетоутворюючим підприємством для міста та всієї області.

Коваль додав, що наразі порт потрібно підготувати до приватизації, яка планується вже цього місяця.

"Наша мета – підготувати порт до успішної приватизації, яку плануємо оголосити вже цього місяця. Адже це ключ до його модернізації, створення нових робочих місць та економічного розвитку всього регіону", – підкреслив Коваль.

Він виразив впевненість, що цей об'єкт приверне увагу серйозних інвесторів, готових розкрити весь його потенціал.

Попередні спроби продати Білгород-Дністровський порт були невдалими

Нагадаємо, перший аукціон із продажу Білгород-Дністровського морського порту, призначений на 3 березня 2023 року, зі стартовою ціною 187,57 млн грн визнали таким, що не відбувся. Пізніше, стартову ціну порту знизили вдвічі – до 92,46 млн грн.

13 березня того ж року ФДМУ провів повторний приватизаційний онлайн-аукціон з продажу Білгород-Дністровського порту, переможцем якого із пропозицією 264,12 млн грн стало ТОВ "Укрдонінвест" бізнесмена Віталія Кропачова, однак він відмовився від купівлі порту на етапі узгодження умов договору купівлі-продажу.

Заплановані на 14 червня та 7 серпня 2023 року аукціони із продажу Білгород-Дністровського морського торговельного порту також не відбулися через відсутність учасників.

Черговий аукціон із приватизації порту було призначено на 21 березня 2024 року, стартова ціна активу становила 183,95 млн грн

Про порт

ДП "Білгород-Дністровський морський торговельний порт" спеціалізується на перевалці лісових вантажів, мінеральних добрив, залізорудних котунів, металопродукції та зернових вантажів. Основним видом його діяльності, згідно зі статутом, є допоміжне обслуговування водного транспорту.

З 1 квітня 2022 року Білгород-Дністровський морський порт використовується як логістичний центр для портів на Дунаї. Порт приймає вантажі на автомобілях і відправляє їх у вагонах. З травня того ж року підприємство розпочало відвантаження зернових, перевалку залізорудних котунів та перевантаження металопродукції.