Словаччина вперше імпортуватиме газ із Польщі замість російського

Польська група Orlen через свою дочірню компанію PGNiG Supply & Trading підписала контракт зі словацькою компанією ZSE Group на постачання газу, обсяг якого покриє приблизно 30% потреби ZSE протягом року.

Про це йдеться в повідомленні Orlen.

Згідно з контрактом, Orlen забезпечуватиме ZSE Group природним газом із січня до кінця 2025 року.

Газ (включно і зі США) буде доставлятися в скрапленому вигляді до LNG-терміналу в Литві. Після регазифікації він транспортуватиметься через трубопровід, що з'єднує Литву та Польщу, до польської газової системи, а потім переправлятиметься до Словаччини через інтерконектор Vyrava.

"Контракт знаменує собою перший випадок, коли словацька компанія імпортує природний газ через північний кордон країни", – зауважии в польській компанії.

Зазначається, що ціна контракту розрахована на основі ринкових ставок.

На початку липня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна веде переговори про постачання природного газу з Азербайджану до Європейського Союзу через українську ГТС, прагнучи зберегти свою роль транзитної країни і допомогти західним сусідам гарантувати енергетичну безпеку.

У червні Bloomberg із посиланням на джерела повідомляв, що дипломати ЄС ведуть переговори про збереження транзиту газу через Україну. Один із варіантів полягає в тому, щоб європейські компанії купували газ з Азербайджану і закачували його в російські трубопроводи, що йдуть до Європи через Україну. Наразі кілька держав Європи продовжують отримувати газ з Росії трубопроводом через Україну.