Урожайність озимих пшениці та ячменю може знизитись через рекордну посуху, – Мінагрополітики

В Україні вже зібрали понад 4 мільйони тонн зернових, і ця цифра змінюється щодня. Але внаслідок рекордної засухи врожайність пшениці та ячменю може знизитись на 5-7% порівняно з минулим роком.

Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив виконувач обов’язків міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

За словами Висоцького, цього року жнива розпочалися на два тижні раніше, що повʼязано з погодним фактором.

"Перш за все, йдеться про збір озимого ячменю, озимої пшениці та озимого ріпаку. Крім того, в деяких областях уже почали збір гороху. Якщо ми подивимося на цифри, то на сьогодні уже намолочено понад 4 млн тонн, цифра збільшується щодня", – повідомив він.

Як наголосив очільник Мінагрополітики, попри обстріли, зокрема по полях, у більшості випадків проблеми вдається локалізувати.

За його словами, збір зернових наразі триває активними темпами. Загалом цього року прогнозується врожай зернових на рівні близько 56 млн тонн.

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Водночас щодо врожайності озимих пшениці та ячменю, виконувач обов’язків міністра додав, що їхній показник на 5-7% нижчий за минулорічний, що також пов’язано з погодними умовами.

"У деяких областях, на жаль, дійсно рекордна посуха і менші показники. Разом з тим у західних і центральних областях навіть більші показники, ніж минулого року. Тому поки що прогноз у межах 5-7% менший від показника попереднього року, що з урахуванням усіх викликів, які продовжує нести війна, є дійсно гарним результатом", – наголосив він.

Як повідомлялося, Мінагрополітики прогнозує, що цього року в Україні буде зібрано близько 56 млн тонн зернових культур. Із них: пшениці – 21 млн тонн, ячменю – приблизно 5 млн тонн, кукурудзи – 28,5 млн тонн.

У 2023 році зібрали близько 82 млн тонн урожаю, з яких зернових понад 60 млн тонн, олійних – близько 22 млн тонн.