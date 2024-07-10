Польща закрила останній пункт пропуску для в’їзду вантажівок з Білорусі
Польща перекрила для в'їзду з Білорусі єдиний доступний для автомобільних вантажоперевезень прикордонний пункт пропуску.
Про це повідомив білоруський Державний митний комітет, передає Інтерфакс-Україна.
"Польська сторона з 03:00 10 липня не приймає вантажні транспортні засоби, що прямують з Білорусі через пункт пропуску "Козловичі" ("Кукурики" на польському боці, – ред), – йдеться в повідомленні.
У білоруській митниці зазначили, що за минулу добу черга на в'їзд до ЄС через зазначений пункт пропуску зросла з нуля до 600 фур.
"У напрямку Білорусі через цей пункт пропуску транспортні засоби поки що прямують, але набагато повільніше, ніж зазвичай", – зазначають у відомстві. Там додали, що, "за словами водіїв, які перетинають кордон, поляки посилили контроль".
Читайте також: Польща побудує фортифікації на кордоні з Росією та Білоруссю. Вартість проєкту – $2,5 мільярда
Раніше польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський заявив, що країна розглядає можливість закриття всіх пропускних пунктів на кордоні з Білоруссю.
Польща на цей час закрила всі пункти пропуску на кордоні з Білоруссю, окрім "Кукуриків", через який їдуть вантажівки, і "Тереспіль" ("Брест" на білоруському боці), який працює на пропуск тільки легкового транспорту й пасажирських автобусів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль