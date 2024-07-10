Імпорт бітуму для ремонту доріг впав з початку року на 40%

Обсяги імпорту бітуму для дорожніх робіт у першому півріччі 2024 року впали до 31 тис. тонн, що на 40% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Зокрема, у червні обсяги імпорту бітуму в Україну зменшилися на 56% у річному обчисленні – до 7,1 тис. тонн, повідомляє галузеве видання EnKorr із посиланням на дані Консалтингової групи "А-95".

Найбільші обсяги бітуму у червні завезли з Литви (3,8 тис. тонн ) та Польщі (3,2 тис. тонн). Головним постачальником цієї продукції в Україну стала компанія Orlen, на яку припало 96% обсягів або 6,84 тис. тонн. Ще 110 тонн бітуму імпортували з Болгарії. Відправником була компанія DMV Petrol.

Зменшення постачань бітуму зумовлено скороченням фінансування дорожнього будівництва.

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Як повідомлялося, у лютому уряд виділив 17,1 мільярда гривень на утримання доріг за рахунок невикористаних минулого року коштів держбюджету. Йдеться про кошти, що надійшли до Дорожного фонду у попередні роки та не використані у 2023 році.

Нагадаємо, законом "Про державний бюджет на 2024 рік" надходження до Дорожнього фондупередано до загального фонду держбюджету. Також скасовано субвенцію місцевим бюджетам на дороги місцевого значення (у 2023 році на це було передбачено 16 млрд грн).

Водночас на ремонт та утримання доріг у 2024 році мають спрямувати залишки невикористаних у минулому році коштів держбюджету. Крім того, кошти на ремонт доріг та мостів виділятимуть з резервного фонду в окремих випадках.