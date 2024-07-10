Італія виділить ще $1,7 мільярда на військову допомогу Україні, – ЗМІ

Італія готує рішення про виділення $1,7 млрд на військову допомогу Україні наступному році.

Як пише Corriere della Sera, це частка Італії у загальній сумі $40 млрд допомоги Україні, яку обговорює НАТО, передає "Європейська правда".

Очікується, що половину внеску НАТО, гнучко розподіленого між прямою військовою допомогою, товарами і послугами та навчаннями, нададуть США, а решту $20 млрд – європейські держави Альянсу.

У перші два роки повномасштабної війни Італія передавала Україні, згідно з підрахунками, допомогу на близько 1,2 млрд євро кожні 12 місяців. Йдеться про безпосередню вартість зброї або вартість інших товарів і послуг.

Тепер Італія зобов'язується зробити більше – внесок має зрости приблизно на 400 млн євро.

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Водночас очікують, що держави НАТО дадуть не юридичне, а політичне зобов’язання щодо виділення всієї суми, що дещо послаблює початкові плани.

Поки що невідомо, чи буде це зобов'язання одноразовим, що цілком ймовірно, чи щорічним, як спочатку хотіли керівництво НАТО і Білий дім.

Як повідомлялося, Італія готова надати Україні новий пакет військової допомоги з посиленням ППО та погодила новий пакет на 140 млн євро на розвиток української інфраструктури.