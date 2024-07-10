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Новини
6 033 24

Без долара та євро: Китайський юань зайняв майже 100% біржових торгів валютою у Росії

юань

Валютний ринок "Московської біржі", колись один із найбільших у Східній Європі з річним оборотом понад 300 трильйонів рублів, в умовах санкцій змушений торгувати єдиною доступною валютою.

За підрахунками центробанку РФ, після запровадження санкцій США проти найбільшої російської біржі та її основник розрахункових структур – "Національного клірингового центру" та "Національного розрахункового депозитарію" – на китайський юань припадає 99,6% біржового ринку валюти у Росії, повідомляє The Moscow Times.

Для порівняння, до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну на юань припадало лише 3,5% валютних угод на "Московській біржі", а на початку 2024 року ця частка зросла до половини.

Тепер крім китайської валюти на головному валютному майданчику Росії залишаються лише кілька валют інших країн, але обсяги торгів ними незначні. Серед них – білоруський рубль та казахстанський тенге, курси яких "Московська біржа" публікує на головній сторінці свого сайту замість долара та євро.

Також тривають торги турецькою лірою, яку два роки тому російська влада розглядала у якості заміни для доларів та євро, проте обсяг цих торгів через ризик вторинних санкцій для турецьких банків стрімко падає. Якщо торік лірою торгували на рекордні 50 млрд рублів на місяць (понад 2 млрд рублів на день), то тепер обсяг торгів турецькою валютою обвалилися майже в 100 разів – до 20-30 млн рублів на день.

Загалом санкції скоротили обсяги торгів валютою на "Московській біржі" на третину. За підрахунками російського центробанку, обсяг угод на ній впав із 418 млрд рублів до 282 млрд рублів на добу у другій половині червня.

Якщо зупиняться торги юанем, то біржовий валютний ринок у Росії фактично помре, зазначає економіст Андрій Бархота. За даними Bloomberg, центробанк РФ вже розглядає такий сценарій як реальний, побоюючись, що китайські банки згорнуть співпрацю з "Московською біржею" через американські санкції.

Центробанк РФ "враховує ризики" зупинки торгів юанем, визнавала глава регулятора Ельвіра Набіулліна 4 липня. Вона додала, що одночасно "ускладнилася ситуація" із транскордонними платежами, оскільки іноземні банки, навіть у тих країнах, які Кремль називає "дружніми", масово блокують розрахунки з Росією.

Читайте також: Нові санкції США: Російські "дочки" китайських банків зупинили платежі в доларах та євро

Як повідомлялося, Міністерство фінансів США 12 червня внесло до санкційного списку понад 100 російських компаній, причетних до військово-промислового комплексу Росії.

США також запровадили санкції проти "Московської біржі", вона зупинила торги доларом та євро. Через підвищений попит населення у відділеннях московських банків закінчилася готівкова валюта.

Також під санкції потрапили "Національний кліринговий центр" центробанку РФ, "Національний розрахунковий депозитарій", страхова компанія "Согаз", державна "Російська національна перестрахувальна компанія",

Крім того, до санкційних списків внесено філії російських "Промсвязьбанку", "Внєшекономбанку", "Сбєрбанку", "ВТБ" та "ВТБ Капітал Холдінгс" у Китаї, Киргизстані, Індії та інших країнах.

Автор: 

біржа (539) валюта (2226) Китай (2172) росія (14459) санкції (4496) обмін валюти (736)


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Топ коментарі
+6
Новини 07 вересня 2012
Путин: "Рубль уже может претендовать на роль резервной валюты".
Новини 10 липня 2024
На китайський юань припадає 99,6% торгів біржового ринку Рашки.
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10.07.2024 19:30 Відповісти
+6
Де ти був в Китаї? Там є такі мисця де люди в норах живуть, без єлектрики досі...
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10.07.2024 19:47 Відповісти
+5
А другой, резервной, валютою країнилаптеплетіння, балалайкобудівництва та репи, буде тугрик. Монгольський тугрик.
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10.07.2024 19:05 Відповісти
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А другой, резервной, валютою країнилаптеплетіння, балалайкобудівництва та репи, буде тугрик. Монгольський тугрик.
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10.07.2024 19:05 Відповісти
но, но !
парниша !
монгольский тугрик обеспечен шкурками тушкано !
в отличие от деревянного....
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11.07.2024 01:12 Відповісти
Тушкан не шанхайський барс, смарагдом не відливає, тому друге місто після юаня.
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11.07.2024 07:21 Відповісти
нагадайте, будь ласка, кого у ас. пушкіна відп..див "Мєдний всаднік", який потом та кров'ю прорубав оту форточку в Європу ?
часом не вована-путана ?

300 років боротьби рашки за вплив в Європі пішли псу під хвіст !
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11.07.2024 01:19 Відповісти
Вована у дитинстві отой вершник не 3,14здив, погребував, так як на вавана насрав мідний кінь. З того часу ваван перестав рости і залишився шибздіком.
Рідкий кацап зможе долітіти рости під вагою гівна мідного коня, бо гівно теж мідне.
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11.07.2024 07:27 Відповісти
Так вот ты какой, многополярный мир...
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10.07.2024 19:18 Відповісти
Два старих підор@ із - за жадоби влади про! буть Китаю свої країни .
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10.07.2024 19:23 Відповісти
То, как живут Китай и Украина - два разных мира. Посмотрите, как китайцы развили свою экономику и в какой ж.пе она у нас.
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10.07.2024 19:25 Відповісти
Південокорейці і японці розвили свою економіку практично самі - КНР економіку розвинули країни Заходу і ті самі південокорейці і японці прfктично всю розвинули ( відсотків 80 - 90 ).
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10.07.2024 19:43 Відповісти
Де ти був в Китаї? Там є такі мисця де люди в норах живуть, без єлектрики досі...
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10.07.2024 19:47 Відповісти
Не Китай а "кнр" !

І по друге кнр наш ворог! І в 90хх був вже ворогом!!! Його демпінгові товари добили наші заводи, які ледве-ледве пережили банкрутство радянської планової "економіки" .

А зараз вже доказано ЕС , що кнр стимулює державною підтримкою свої товари - тобто за рахунок бюджету демпінгує і руйнує економіки "капіталістичних ворогів". Отаку мразоту прийняли до СОТ і авансом прийняли до клубу цивілізованих країн
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06.08.2024 01:33 Відповісти
О чём Вы говорите? Никакого демпинга нет - Китай клепает товары, а Европа покупает, вот и всё!
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08.08.2024 18:49 Відповісти
Вернее даже сказать есть демпинг, но он не отражается так сильно на Украине и Европе! А вообще я за то, чтобы всё было дёшево начиная от электроэнергии и заканчивая автомобилями - мир должен стать для каждого!
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08.08.2024 18:50 Відповісти
Новини 07 вересня 2012
Путин: "Рубль уже может претендовать на роль резервной валюты".
Новини 10 липня 2024
На китайський юань припадає 99,6% торгів біржового ринку Рашки.
показати весь коментар
10.07.2024 19:30 Відповісти
Це прорив...
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10.07.2024 19:48 Відповісти
...фурункула
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11.07.2024 01:20 Відповісти
американські акціонери "нідерландського" Яндекса вже отримали дивіденти в юанях і тепер думають, що з ними робити
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10.07.2024 19:58 Відповісти
Купляти айфони 😆😆😆

Їх же в "кнр" штампують. ( Не плутати з законним Китаєм, який на острові Формоза ( Тайвань) і зветься офіційно Китайська Республіка
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06.08.2024 01:36 Відповісти
як америці зупинити закупки китаєм нафти у росії?

китай купує у росії нафти на 300 млрд доларів.

знижка десь 20%. це 60 млрд доларів.

тобто китай отримує вигоду від російської знижки на нафту у розмірі: 60 млрд доларів.

америці потрібно накласти такі санкції на китай, щоб він через них втрачав на рік 120 млрд доларів.

наприклад, ввести мито на ввіз китайських товарів в америку в розмірі 35%.

і сказати китаю: "або отримуєте від росії вигоду в розмірі 60 млрд і втрати в розмірі 120 млрд від наших санкцій, або переставайте купувати російські вуглеводні".
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10.07.2024 19:36 Відповісти
а чого б Україні не ввести додаткове мито на китайські товари?бо щось забагато українські 'патріоти' за останній рік накупили китайських електроавтомобілів
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10.07.2024 20:34 Відповісти
Здається , в Україні взагалі нема біржового ринку? Тут кажуть, що на болотах він може померти, якщо юаня не буде, але ж в нас наприклад його нема, і шо?
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10.07.2024 21:45 Відповісти
Шо такоє. Патужні менеджери замінять будь-яку біржу!!

Вот пабєдім супостата і зарплати учітєлєй будут по 400000000........

( Ну тобто пачками як в ЗЕмбабве)
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06.08.2024 01:38 Відповісти
нарешті.
Чекаю обов'язкового вивчення китайської мови у школах.
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10.07.2024 22:12 Відповісти
а цікаво чи тепер кацапня буде всюди срати про "смерть юаня"? так само, як вони нили про "смерть долара" десятиліттями. їх мрія збулась - долар вмер! правда тільки конкретно для них.
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11.07.2024 02:38 Відповісти

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