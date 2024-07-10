Без долара та євро: Китайський юань зайняв майже 100% біржових торгів валютою у Росії

Валютний ринок "Московської біржі", колись один із найбільших у Східній Європі з річним оборотом понад 300 трильйонів рублів, в умовах санкцій змушений торгувати єдиною доступною валютою.

За підрахунками центробанку РФ, після запровадження санкцій США проти найбільшої російської біржі та її основник розрахункових структур – "Національного клірингового центру" та "Національного розрахункового депозитарію" – на китайський юань припадає 99,6% біржового ринку валюти у Росії, повідомляє The Moscow Times.

Для порівняння, до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну на юань припадало лише 3,5% валютних угод на "Московській біржі", а на початку 2024 року ця частка зросла до половини.

Тепер крім китайської валюти на головному валютному майданчику Росії залишаються лише кілька валют інших країн, але обсяги торгів ними незначні. Серед них – білоруський рубль та казахстанський тенге, курси яких "Московська біржа" публікує на головній сторінці свого сайту замість долара та євро.

Також тривають торги турецькою лірою, яку два роки тому російська влада розглядала у якості заміни для доларів та євро, проте обсяг цих торгів через ризик вторинних санкцій для турецьких банків стрімко падає. Якщо торік лірою торгували на рекордні 50 млрд рублів на місяць (понад 2 млрд рублів на день), то тепер обсяг торгів турецькою валютою обвалилися майже в 100 разів – до 20-30 млн рублів на день.

Загалом санкції скоротили обсяги торгів валютою на "Московській біржі" на третину. За підрахунками російського центробанку, обсяг угод на ній впав із 418 млрд рублів до 282 млрд рублів на добу у другій половині червня.

Якщо зупиняться торги юанем, то біржовий валютний ринок у Росії фактично помре, зазначає економіст Андрій Бархота. За даними Bloomberg, центробанк РФ вже розглядає такий сценарій як реальний, побоюючись, що китайські банки згорнуть співпрацю з "Московською біржею" через американські санкції.

Центробанк РФ "враховує ризики" зупинки торгів юанем, визнавала глава регулятора Ельвіра Набіулліна 4 липня. Вона додала, що одночасно "ускладнилася ситуація" із транскордонними платежами, оскільки іноземні банки, навіть у тих країнах, які Кремль називає "дружніми", масово блокують розрахунки з Росією.

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Як повідомлялося, Міністерство фінансів США 12 червня внесло до санкційного списку понад 100 російських компаній, причетних до військово-промислового комплексу Росії.

США також запровадили санкції проти "Московської біржі", вона зупинила торги доларом та євро. Через підвищений попит населення у відділеннях московських банків закінчилася готівкова валюта.

Також під санкції потрапили "Національний кліринговий центр" центробанку РФ, "Національний розрахунковий депозитарій", страхова компанія "Согаз", державна "Російська національна перестрахувальна компанія",

Крім того, до санкційних списків внесено філії російських "Промсвязьбанку", "Внєшекономбанку", "Сбєрбанку", "ВТБ" та "ВТБ Капітал Холдінгс" у Китаї, Киргизстані, Індії та інших країнах.