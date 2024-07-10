Завтра світло відключатимуть упродовж доби. Обмеження посилять через спеку, – "Укренерго"
Завтра, 11 липня, заходи обмеження споживання електроенергії діятимуть протягом всієї доби по всій території України.
Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".
"З 16:00 до 23:00 обленерго будуть застосовувати чотири черги відключень одночасно. У решту годин буде задіяно три черги", – уточнили в компанії.
Причина посилення обмежень – зростання споживання в спеку, пояснили в "Укренерго".
10 липня обленерго застосовують обмеження споживання протягом всієї доби.
Раніше голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що ситуація з електроенергією в Україні покращиться в серпні після планових ремонтів енергоблоків АЕС та зміни погодних умов.
Топ коментарі
+12 Frol Fedoroff
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+7 Русский Алкаш
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+5 Светлана Круп
показати весь коментар10.07.2024 19:26 Відповісти Посилання
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100тысяч своих домов дать им в кредит котлы с генерацией и Зимой дополнительно будет 2000Гвт
Тобто - через те, що дехто не може собі відмовити у застосуваннні кондиціоннерів - всі мають сидіти без світла набагато більше.
А не простйше через складну ситуації тимчасово заборонити використання кондиціонерів якоюсь постанновою уряду? Так, це не комфортно, але набагато некомфортнійше сидіти без світла.
Недомовляють, приховують інфу і брешуть (сцуть в очі)!!!
Вночі були шахеди по енергооб'єктам у Рівному, на завтра графік на заході (3 години протягом робочого дня) Поліція, СБУ, суди, виконкоми, та інші Торгівельні Центри цього не відчують (навіть пліснява Укрпошта):
Зате на дачі місцевий лісник-бізнесмен, окрім лісопилки зробив собі курятник і добазарився з кимось, що на його вулиці світло не вимикають ніколи взагалі. Тому його лісопилка взагалі не замовкає.