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Новини
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Завтра світло відключатимуть упродовж доби. Обмеження посилять через спеку, – "Укренерго"

електрика,світло,відключення,віялові

Завтра, 11 липня, заходи обмеження споживання електроенергії діятимуть протягом всієї доби по всій території України.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

"З 16:00 до 23:00 обленерго будуть застосовувати чотири черги відключень одночасно. У решту годин буде задіяно три черги", – уточнили в компанії.

Причина посилення обмежень – зростання споживання в спеку, пояснили в "Укренерго".

10 липня обленерго застосовують обмеження споживання протягом всієї доби.

Раніше голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що ситуація з електроенергією в Україні покращиться в серпні після планових ремонтів енергоблоків АЕС та зміни погодних умов.

Автор: 

електроенергія (4296) Укренерго (2029) відключення світла (606)


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Топ коментарі
+12
Щоб вони всі повиздихали у тому "укренерго"
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10.07.2024 18:17 Відповісти
+7
з глузду з'їхав? Вгадай з одного разу, чому забороняли відключатися від централізованого опалення? Оттож. І тут будуть сувати гіляки у колеса. Шоблі насрати на проблеми населення, їх задача зберегти доходи олігархам.
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10.07.2024 18:54 Відповісти
+5
Стан енергосистеми все гірший і гірший. Здається, до зими вона взагалі не доживе... Доверувалася, зелена блювота.
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10.07.2024 19:26 Відповісти
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Щоб вони всі повиздихали у тому "укренерго"
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10.07.2024 18:17 Відповісти
в частном доме горит газ в котле 20КВт..Если будет гореть через мотор дополнительно будет 20 квт электроенергии.Без инверторов,аккумуляторов и т д
100тысяч своих домов дать им в кредит котлы с генерацией и Зимой дополнительно будет 2000Гвт
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10.07.2024 18:24 Відповісти
з глузду з'їхав? Вгадай з одного разу, чому забороняли відключатися від централізованого опалення? Оттож. І тут будуть сувати гіляки у колеса. Шоблі насрати на проблеми населення, їх задача зберегти доходи олігархам.
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10.07.2024 18:54 Відповісти
Геть дурнів з Укренерго!
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10.07.2024 19:10 Відповісти
Стан енергосистеми все гірший і гірший. Здається, до зими вона взагалі не доживе... Доверувалася, зелена блювота.
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10.07.2024 19:26 Відповісти
А можна замість свічки до того кота лампочку приліпити????
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10.07.2024 19:35 Відповісти
"Обмеження посилять через спеку"
Тобто - через те, що дехто не може собі відмовити у застосуваннні кондиціоннерів - всі мають сидіти без світла набагато більше.
А не простйше через складну ситуації тимчасово заборонити використання кондиціонерів якоюсь постанновою уряду? Так, це не комфортно, але набагато некомфортнійше сидіти без світла.
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10.07.2024 22:11 Відповісти
і що тепер урядовцям паритись?...
Недомовляють, приховують інфу і брешуть (сцуть в очі)!!!
Вночі були шахеди по енергооб'єктам у Рівному, на завтра графік на заході (3 години протягом робочого дня) Поліція, СБУ, суди, виконкоми, та інші Торгівельні Центри цього не відчують (навіть пліснява Укрпошта):

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10.07.2024 23:41 Відповісти
У нас сьогодня у Києві світла не було з 9:10 до 15:20. А потім - з 18ї знову вимкнули.
Зате на дачі місцевий лісник-бізнесмен, окрім лісопилки зробив собі курятник і добазарився з кимось, що на його вулиці світло не вимикають ніколи взагалі. Тому його лісопилка взагалі не замовкає.
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11.07.2024 00:45 Відповісти
Спека в Болгарії - відключення в країні зелених чудес
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10.07.2024 22:35 Відповісти
Багатії вмикають кондиціонери ,а біднякам вимикають світло на 8 годин ,да щоб ви повиздихали ,чи втікли до Європи.
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10.07.2024 22:37 Відповісти
А У КОГО КОНДИЦИОНЕРОВ НЕТ ТОЖЕ ДОЛЖНЫ СТРАДАТЬ !!!??? ПОРА ДОН-КИХОТА ВЫЗЫВАТЬ !)
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11.07.2024 05:07 Відповісти
ЧЕРЕЗ СРАКУ !!!
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11.07.2024 07:02 Відповісти
Зараз ще обігрівачі ніхто не вмикає і світла немає. Що тоді буде взимку?
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11.07.2024 07:07 Відповісти

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