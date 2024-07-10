В Україні продовжує зростати споживання електроенергії, графіки відключень діятимуть усю добу

Унаслідок спеки в Україні зростає споживання електроенергії. 10 липня обленерго застосовують обмеження споживання протягом всієї доби.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зокрема, з 10:00 до 13:00 буде діяти дві черги графіків відключень, в інші години доби – три черги.

"Споживання зростає через спеку. У вівторок, 9 липня, максимальне споживання на 5,4% перевищувало аналогічний показник понеділка", – наголошують енергетики.

У компанії додали, що для зменшення обсягів відключень вчора, з 20:00 до 22:00, залучалося аварійне постачання від енергосистем Польщі та Словаччини.

Сьогодні ввечері "Укренерго" також планує залучати аварійне постачання з європейських країн.

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Крім того, впродовж доби очікується імпорт електроенергії з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини та Молдови загальним обсягом 28 487 МВт-год.

Загалом станом на ранок залишаються знеструмленими 528 населених пунктів. Зокрема, через бойові дії є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській та Херсонській областях.

Раніше голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що ситуація з електроенергією в Україні покращиться в серпні після планових ремонтів енергоблоків АЕС та зміни погодних умов.