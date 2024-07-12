У Росії хочуть знову відновити заборону на експорт пального

Федеральна антимонопольна служба (ФАС) Росії виступає за повернення заборони експорту бензину із 1 серпня 2024 року.

Про це повідомили у пресслужбі відомства, передає The Moscow Times.



Заборона експорту бензину була тимчасово скасована на період з 20 травня по 30 червня, а потім російський уряд вирішив продовжити експорт ще на липень, назвавши ситуацію стабільною.



Утім, сьогодні у ФАС повідомили, що на даний момент продовження цього заходу не обговорюється.



"Обмеження на експорт палива дозволить наситити внутрішній ринок у період підвищеного попиту, пов'язаний у тому числі з польовими роботами та плановим ремонтом нафтопереробних заводів", – йдеться у повідомленні.

Також заборона експорту має "забезпечити цінову стабільність та доступність палива для всіх категорій споживачів".



Зазначається, що різке підвищення оптових цін на бензин на біржових майданчиках РФ протягом червня знищило маржу роздрібних операторів, зробивши їхню роботу збитковою.



Згідно з розрахунками Reuters, у Росії з початку червня бензин марки Аі-92 подорожчав у гурті орієнтовно на 20%, що відповідає зростанню роздрібних цін на 7 рублів за літр, Аі-95 – на 30% (+12 рублів за літр). Таким чином, подорожчання в гурті кратно перевищило фактичне зростання роздрібних цін на ці марки бензину в РФ.

Як повідомлялося, вперше заборону на експорт нафтопродуктів в Росії запровадили восени 2023 року на тлі паливної кризи. Вдруге експорт заборонили 1 березня 2024 року після атак на російські НПЗ. Заборона мала тривати пів року, але у травні її призупинили, заявив про стабілізацію ситуації.