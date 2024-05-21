Росія тимчасово зняла заборону на експорт бензину

Російський уряд призупинив дію тимчасової заборони на експорт бензину для виробників палива до 30 червня поточного року.

Про це йдеться в повідомленні уряду РФ, передає The Moscow Times.

Водночас обмеження зберігаються на період із 1 липня по 31 серпня.

"Рішення прийнято з урахуванням насичення внутрішнього ринку автомобільного палива, недопущення зниження обсягів переробки окремими нафтопереробними підприємствами через затоварення автомобільним бензином, а також необхідність звільнення портів від обсягу палива, що планувався до експорту, але не вивезеного безпосередніми виробниками після введення обмежень", – сказано в повідомленні.

Водночс зазначається, що уряд РФ стежить за внутрішнім ринком палива й надалі призупинення заборони експорту бензину може бути продовжено.

Раніше повідомлялося, що в Росії опрацьовують питання про можливе зняття заборони на експорт бензину.

Експорт бензину з Росії

Росія за квітень скоротила експорт автобензинів залізничним транспортом на 31% у добовому вираженні в порівнянні з березнем – до 215,29 тис. тонн із 323,16 тис. тонн.

Скорочення відвантажень пов'язане здебільшого із введеною з 1 березня 2024 року піврічною забороною на експорт бензину.

Як на заборону експорту вплинули удари України

Як повідомлялося, у ніч проти 1 травня безпілотники атакували Рязанський нафтопереробний завод в РФ, унаслідок вибухів там почалася пожежа.

Раніше міністр оборони США Ллойд Остін 9 квітня попередив, що атаки України на російські нафтопереробні заводи можуть вплинути на світові енергетичні ринки, і закликав країну зосередитися на військових цілях.

2 квітня безпілотники атакували російський нафтопереробний комплекс у Нижньокамську в Татарстані. Атака на НПЗ є спільною операцією СБУ і ГУР Міноборони.

Йдеться про нафтопереробний завод "Танеко" російської компанії "Татнєфть", розташований приблизно за 1300 кілометрів від лінії фронту. Безпілотник влучив в установку первинної переробки, яка переробляє близько 155 000 барелів нафти на день, але пошкодження установки не критичне, стверджують російські посадовці.

Перед цим роботу зупинив Куйбишевський НПЗ (Самарська область). БпЛА атакували цей завод у ніч на 23 березня. Після атаки завод зупинив роботу нафтопереробної установки CDU-5, через що потужності підприємства знизилися вдвічі.

За підрахунками Reuters, атаки українських безпілотників вивели з ладу близько 15% потужностей первинної переробки нафти у РФ станом на кінець березня. За даними Росстату, російські нафтопереробні підприємства зменшили виробництво бензину за останній тиждень березня до 110,7 тис. тонн на добу, це на 12% менше середнього показника в лютому.