Росія може відновити експорт бензину

У Росії опрацьовують питання про можливе зняття заборони на експорт бензину.

Про це заявив виконувач обов'язків міністра енергетики РФ Ніколай Шульгінов, передає The Moscow Times.

"Ми постійно моніторимо ринок щодо вжиття заходів як щодо недопущення дефіциту, так і щодо уникнення затоварювання. Заборона експорту бензину або зняття заборони – серед заходів, які можуть бути використані. Це в опрацюванні", – сказав Шульгінов.

Виконувач обов'язків віцепрем'єра РФ Александр Новак також розповів про намір уряду найближчим часом обговорити зняття заборони на вивезення бензину з Росії.

"Міненерго зараз пропонує розглянути питання, щоб дозволити експорт бензину на якийсь період, щоб потім не мати дефіциту. На сьогоднішній день заходи, які були вжиті з 1 березня після закриття експорту, спрацювали в повному обсязі. Ринок насичений і навіть перенасичений", – сказав Новак.

Він додав, що найближчим часом пропозиції Міненерго РФ будуть розглянуті в уряді.

За інформацією галузевих джерел, нафтопереробні заводи Росії, які випускають значні обсяги товарного автомобільного бензину, сьогодні стикаються з його надлишком, тому на нещодавній нараді Міненерго РФ було порушено питання про зняття заборони на експорт автобензину.

Експорт бензину з Росії

Росія за квітень скоротила експорт автобензинів залізничним транспортом на 31% у добовому вираженні в порівнянні з березнем – до 215,29 тис. тонн із 323,16 тис. тонн.

Скорочення відвантажень пов'язане здебільшого із введеною з 1 березня 2024 року піврічною забороною на експорт бензину.

Як на заборону експорту вплинули удари України

Як повідомлялося, у ніч проти 1 травня безпілотники атакували Рязанський нафтопереробний завод в РФ, унаслідок вибухів там почалася пожежа.

Раніше міністр оборони США Ллойд Остін 9 квітня попередив, що атаки України на російські нафтопереробні заводи можуть вплинути на світові енергетичні ринки, і закликав країну зосередитися на військових цілях.

2 квітня безпілотники атакували російський нафтопереробний комплекс у Нижньокамську в Татарстані. Атака на НПЗ є спільною операцією СБУ і ГУР Міноборони.

Йдеться про нафтопереробний завод "Танеко" російської компанії "Татнєфть", розташований приблизно за 1300 кілометрів від лінії фронту. Безпілотник влучив в установку первинної переробки, яка переробляє близько 155 000 барелів нафти на день, але пошкодження установки не критичне, стверджують російські посадовці.

Перед цим роботу зупинив Куйбишевський НПЗ (Самарська область). БпЛА атакували цей завод у ніч на 23 березня. Після атаки завод зупинив роботу нафтопереробної установки CDU-5, через що потужності підприємства знизилися вдвічі.

За підрахунками Reuters, атаки українських безпілотників вивели з ладу близько 15% потужностей первинної переробки нафти у РФ станом на кінець березня. За даними Росстату, російські нафтопереробні підприємства зменшили виробництво бензину за останній тиждень березня до 110,7 тис. тонн на добу, це на 12% менше середнього показника в лютому.