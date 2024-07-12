Кабмін виділив ще 1,9 мільярда на відновлення системи опалення у Харкові, – Шмигаль

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

Він нагадав, що у червні Кабмін вже виділив 2,5 млрд грн для підготовки до проходження опалювального сезону на Харківщині, з яких 2 млрд грн спрямували саме для Харкова.

"Виділяємо сьогодні ще 1,9 млрд грн на відновлення теплопостачання міста Харкова. Це кошти в межах гранту від Світового банку. Буде закуплено необхідне обладнання та проведені роботи, аби жителі міста взимку мали тепло у власних оселях. Також триває робота над посиленням захисту енергетичних об’єктів та відновленням роботи ТЕЦ", – написав Шмигаль.

Читайте також: У Держагентстві відновлення заперечили причетність до зведення захисту на зруйнованій Трипільській ТЕС

Як повідомлялося, міський голова Харкова Ігор Терехов раніше заявив, що пріоритетом у підготовці міста до наступного опалювального сезону має стати відхід від централізованого опалення, оскільки окупанти зруйнували практично всю комунальну та приватну енергетичну інфраструктуру міста.

Зокрема, внаслідок атаки російських військ на енергосистему України втратила основні потужності і зупинила роботу Харківська ТЕЦ-5. Крім того, внаслідок російської атаки 22 березня на Харківщині знищена Зміївська ТЕС, підтверджували у "Центренерго".