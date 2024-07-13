У неділю світло відключатимуть протягом доби. Найбільше – з 15:00

У неділю, 14 липня, заходи обмеження споживання електроенергії діятимуть протягом всієї доби по всій території України.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зокрема, з 7:00 до 15:00 обленерго застосовуватимуть дві черги відключень, в інші години діятимуть три черги відключень одночасно.

Як повідомлялося, сьогодні обленерго застосовують три черги відключень електроенергії – з 14:00 і до кінця доби.

Що таке черга відключення

"Укренерго" пояснює, що черга – це група побутових споживачів та бізнесу, які споживають певну кількість мегават.

Споживачі кожної області, яких можна відключати, поділені на 6 черг. Споживання кожної області відрізняється за обсягами, оскільки залежить від споживання об'єктів критичної інфраструктури.

Скільки черг засовувати у всіх регіонах одночасно – визначає "Укренерго" для компенсації дефіциту енергії в системі. Яка тривалість черги, яку чергу відключати саме зараз – визначають обленерго в кожному регіоні.

Умовно, 1 черга графіків – 4 години обмежень за добу, 2 черги – 8 годин обмежень за добу, 3 черги – 12 годин обмежень за добу, 4 черги – 16 годин обмежень за добу. Але як протягом доби розподілити це навантаження – розраховують обленерго та формують відповідні графіки для кожного регіону.