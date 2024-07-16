На відновлення ДніпроГЕС знадобиться щонайменше три роки, – "Укргідроенерго"

Відновлення Дніпровської гідроелектростанції після ворожого обстрілу в ніч проти 1 червня займе щонайменше три роки.

Про це повідомив генеральний директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота, передає Forbes.

За його словами, розбір завалів після обстрілу тривав півтора місяця, його завершили лише 14 липня.

"Для ворога ДніпроГЕС більш досяжна, лінія фронту – за 50 км. Вони бʼють там різними ракетами – С-300, Х-101, Х-69. Не завжди наша повітряна оборона може справитися з таким навалом ракет", – зазначив Сирота в інтерв’ю виданню.

Ще принаймні три роки займе відновлення ДніпроГЕС до проєктного рішення (її версії до ракетного обстрілу), водночас потрібні додаткові ресурси для зменшення вразливості ГЕС до нових імовірних атак росіян.

Як наголосив Сирота, "Укргідроенерго" готує позови в міжнародні та національні суди щодо компенсації росіянами збитків через обстріл ДніпроГЕС – так само, як і щодо Каховської ГЕС.

Серед 10 найбільших ГЕС України не залишилося жодної, яка б не зазнала ракетних атак росіян. На середину липня по них завдано понад 120 ракетних ударів.

Як повідомлялося, у ніч на 1 червня російські військові обстріляли енергетичні об’єкти в п’яти регіонах України, зокрема під ударом опинились і дві гідроелектростанції.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ державне "Укргідроенерго" втратило близько 45% генерації своїх гідроелектростанцій.