Росія готується відбирати активи західних компаній у разі вилучення її резервів

Росія знайшла асиметричну відповідь на арешт її резервів за кордоном: вона має намір відбирати заморожені в країні активи західних компаній і громадян.

Ці активи зберігаються на спеціальних рублевих рахунках типу "С": їх не можна перевести у валюту чи вивести з Росії без дозволу урядової комісії – можна купувати облігації федеральної позики, сплачувати податки, пише The Moscow Times.

На ці рахунки зараховується виручка від продажу російських активів, відсотки та дивіденди за російськими цінними паперами, що належать нерезидентам із "недружніх" країн.

Як зазначається, це найважливіший елемент системи капітальних обмежень, сформованої у відповідь санкції та арешт резервів після початку війни розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України.

Блокування активів допомогло уникнути колапсу фінансової системи РФ, але вони мають і іншу функцію: стати компенсацією в разі вилучення заморожених російських резервів.

Перший заступник голови Центробанку РФ Влідімір Чистюхін називав це обмінним фондом і закликав накопичувати його. Тому С-рахунки захищені: кошти з них не можна стягувати за судовими рішеннями, а на активи – накладати арешт чи обтяження (виняток, який було зроблено пізніше: заборона не поширюється на судові акти, ухвалені до 3 січня 2024 року).

Тепер це пропонується скасувати: заборона стягнень і арештів коштів, що знаходяться на рахунках типу "С", не діятиме в рамках справ про захист прав РФ та Банку Росії на майно, яке примусово вилучено іноземною державою. Проєкт такого документа зараз проходить міжвідомче узгодження.

Таку можливість створив у травні президент РФ Владімір Путін указом "Про спеціальний порядок компенсації збитків, заподіяних Російській Федерації та ЦБ РФ у зв'язку з недружніми діями США".

Він допускає компенсацію шкоди через суд за рахунок майна США або американських осіб у Росії, включно з цінними паперами, частками капіталу російських компаній та майновими правами.

Для цього доведеться поправити інший указ Путіна, виданий у березні 2022 року. У заборону на стягнення активів із С-рахунків додасться ще один виняток: він не діятиме "у справах, що виникають у зв'язку з позбавленням Російської Федерації, Центрального банку РФ прав на їхнє майно іноземною державою".

Розмір обмінного фонду невідомий. Лише одного разу Центробанк Росії назвав суму – понад 280 млрд руб., але це було в листопаді 2022 року. Сума постійно зростає за рахунок виплат, що надходять.

Точна сума заморожених російських резервів також невідома. Незабаром після початку війни міністр фінансів Росії Антон Силуанов говорив, що заморожено приблизно половину резервів, близько $300 млрд.

Більшість російських резервів заморожено в Європі (у США лише $6 млрд), але юристи поки що не можуть знайти коректного механізму їх вилучення. Голова Європейського центробанку Крістін Лагард нарікала на те, що їхня передача Україні несе серйозні юридичні ризики. Тому обговорюються різні схеми використання цих коштів, щоб отримати гроші на підтримку України.

Проте російська влада, схоже, серйозно побоюється конфіскації резервів. Крім поправок до указу Путіна, уряд підготував поправки до інших документів, що створюють можливості для стягнення майна.

"Плановане недружніми юрисдикціями вилучення російських суверенних активів тягне за собою виникнення в США та інших осіб цивільно-правового обов'язку компенсувати збитки", сказано в пояснювальній записці.

Серед підстав пред'явлення претензій, а потім списання коштів з С-рахунків називається вилучення в РФ американських держоблігацій або доходів від них, блокування та списання з рахунків валютних цінностей американськими банками, депозитаріями та інше.

Яке саме майно відібрати, підкаже урядова комісія: Арбітражний суд визначатиме його з урахуванням поданого комісією переліку. Тягнути не будуть: рішення суду про задоволення позову в таких справах підлягатиме негайному виконанню.