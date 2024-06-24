ЄС схвалив виділення до 1,4 мільярда євро з доходів від заморожених активів РФ на купівлю зброї для України, – ЗМІ

Країни Європейського Союзу схвалили перший транш військової допомоги Україні в розмірі до 1,4 млрд євро, який надійде з доходів від заморожених російських активів.



Про це пише Рolitico із посиланням на чотирьох європейських дипломатів.

Гроші надходять в Україну через Фонд допомоги Україні (UAF), але виплати раніше блокувала Угорщина.



Однак юридична служба Ради стверджує, що Будапешт не може зупинити ці виплати, оскільки утримався під час голосування на початку цього року про створення Фонду. Причиною, яка дозволяє обхідний шлях, є те, що кошти не надходять від платників податків ЄС, заявили посадовці ЄС.



Гроші підуть не на відшкодування, як це зазвичай буває у UAF, а на пряму закупівлю обладнання, як-от амуніції та системи ППО. Чверть суми спрямують на закупівлі в українській промисловості.



Відповідно до внутрішнього повідомлення Ради, з яким ознайомилося видання, країни мали висловити свою думку до 11:00, і жодна не проголосувала проти. Рішення не вимагало одностайності, тобто Угорщина не могла його блокувати.

Попри сьогоднішню домовленість, Угорщина продовжує блокувати виплату 6,6 млрд євро в межах програми часткової компенсації за зброю, придбану для України. За словами одного з дипломатів, Будапешт "розлючений" тим, що сталося сьогодні.

Остаточна сума прибутків від заморожених активів, які надійдуть до Києва, поки невідома, але дипломати кажуть, що вона коливається від 1,2 до 1,4 млрд євро.



Очікується, що офіційне оголошення буде озвучене на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі в понеділок.

Раніше високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики Жозеп Боррель заявив, що наступного тижня Україна може отримати 2,5 млрд євро з доходів від заморожених російських активів.

До того він заявив, що ЄС розробив юридичний обхідний шлях, щоб обійти вето Угорщини на закупівлю зброї для України коштом прибутків, отриманих від заморожених активів РФ цього року.