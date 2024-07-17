Виробник дронів Bayraktar проєктує безпілотник-винищувач із українським двигуном. ФОТО
Турецька компанія Baykar проєктує новий прототип безпілотного бойового літального апарату Kızılelma, на який установлений двигун українського виробництва.
Про це пише TRT Haber, передає Укрінформ.
Як зазначається, новий прототип БПЛА-винищувача Kızılelma має вдосконалену конструкцію. Так, деякі зміни було зроблено з огляду аеродинаміки, а також задля меншої помітності на радарі.
"Ще одним елементом нового прототипу Kızılelma є те, що вентиляційні отвори у двигуні літака були збільшені з обох сторін. Ми знаємо, що ця платформа літає на двигуні з України. Не виключено, що ця зміна пов'язана з метою інтеграції двигуна, розробленого за допомогою власних та національних ресурсів", – сказано в матеріалі.
У лютому цього року турецька оборонна компанія Baykar розпочала будівництво фабрики під Києвом, де працюватимуть близько 500 людей, і де виготовлятимуть моделі безпілотників TB2 або TB3.
Наприкінці червня 2023 року турецький виробник ударних безпілотників Bayraktar, компанія Baykar, отримала ліцензійні дозволи від влади Туреччини на виробництво дронів TB2 і Akinci в Україні.
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