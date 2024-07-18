Одному з найбільших російських банків відключать картки китайської UnionPay за кордоном. Це єдина іноземна платіжна система в Росії

Російський державний "Россельхозбанк", що входить до десятки найбільших кредитних організацій Росії, заявив, що з 19 липня карти китайської платіжної системи UnionPay, які він випустив раніше, перестануть працювати за кордоном.

Про це йдеться в повідомленні банку, передає The Moscow Times.

"Якщо ви за межами Росії, рекомендуємо до зазначеної дати зняти готівку з карт", – сказано в повідомленні.

У банку також нагадали, що добовий ліміт зняття готівки складає 500 тис. руб. чи еквівалент в іноземній валюті.

На території Росії карти продовжують працювати без обмежень, додали в банку. Причини відключення карток UnionPay за кордоном у кредитній організації не уточнили. Банк пообіцяв додатково інформувати клієнтів про всі зміни.

Торік "Россельхозбанк" повідомляв, що випустив 80 тис. карток UnionPay та "Мир"-UnionPay – карток, які працюють на базі двох платіжних систем: російської "Мир" та UnionPay.

За першу половину 2023 року банк провів за цими картками за кордоном майже 2 млн транзакцій на суму понад 36 млрд. руб. Найчастіше росіяни користувалися картами UnionPay в Об'єднаних Арабських Еміратах, Таїланді та Туреччині.

Після того, як навесні 2022 року Visa та Masterсard призупинили підтримку випущених у Росії карток, китайська UnionPay виявилася єдиною іноземною платіжною системою, яка давала можливість росіянам розплачуватись за кордоном з рахунків у російських банках.

У 2023 році через санкції США та ЄС за кордоном перестали обслуговуватись карти UnionPay від "МТС Банку", "Т-Банку" (колишній "Тинькофф"), банків "Санкт-Петербург", "Зенит", "Солидарность", "Уралсиб", "Приморье", "Русский стандарт", а також ще ряду банків.

На даний момент картки UnionPay емітують у Росії "Россельхозбанк", "Газпромбанк", "Азиатско-Тихоокеанский банк", "Кредит Урал банк" та "Примсоцбанк".

Китайська платіжна система побоюється вторинних санкцій з боку ЄС та США, тому не виключено повного припинення співпраці з російськими банками, попереджав засновник Anderida Financial Group Алексєй Тараповський.

Санкції проти Росії

Як повідомлялося, Міністерство фінансів США 12 червня внесло до санкційного списку понад 100 російських компаній, причетних до військово-промислового комплексу Росії.

США також запровадили санкції проти "Московської біржі", вона зупинила торги доларом та євро. Через підвищений попит населення у відділеннях московських банків закінчилася готівкова валюта.

Також під санкції потрапили "Національний кліринговий центр" центробанку РФ, "Національний розрахунковий депозитарій", страхова компанія "Согаз", державна "Російська національна перестрахувальна компанія",

Крім того, до санкційних списків внесено філії російських "Промсвязьбанку", "Внєшекономбанку", "Сбєрбанку", "ВТБ" та "ВТБ Капітал Холдінгс" у Китаї, Киргизстані, Індії та інших країнах.

Наприкінці червня повідомлялося, що "ВТБ", єдиний російський банк з філією у Китаї, зіткнувся з труднощами при проведенні транскордонних платежів через санкції США.