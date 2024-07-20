Відключення світла в неділю будуть меншими

У неділю, 21 липня, заходи обмеження споживання будуть діяти протягом усієї доби.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"З 15:00 до 24:00 діятимуть дві черги відключень. В інші години доби буде застосована одна черга відключень", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 20 липня з 13:00 до 24:00 діятимуть дві черги відключень. В інші години застосовувалася одна черга відключень. При цьому з 02:00 до 05:00 відключень не було взагалі.

Раніше радник прем'єр-міністра, член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко висловив думку, що ситуація в енергосистемі, яка загострилася через аномальну спеку, почне поліпшуватися зі зниженням температури повітря, і з суботи, 20 липня, ймовірно, графіки відключень будуть м'якшими.

Як повідомлялося, унаслідок аномальної спеки в Україні фіксували максимальне споживання електроенергії.