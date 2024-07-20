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Новини
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Відключення світла в неділю будуть меншими

електроенергія

У неділю, 21 липня, заходи обмеження споживання будуть діяти протягом усієї доби.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"З 15:00 до 24:00 діятимуть дві черги відключень. В інші години доби буде застосована одна черга відключень", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 20 липня з 13:00 до 24:00 діятимуть дві черги відключень. В інші години застосовувалася одна черга відключень. При цьому з 02:00 до 05:00 відключень не було взагалі. 

Раніше радник прем'єр-міністра, член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко висловив думку, що ситуація в енергосистемі, яка загострилася через аномальну спеку, почне поліпшуватися зі зниженням температури повітря, і з суботи, 20 липня, ймовірно, графіки відключень будуть м'якшими.

Як повідомлялося, унаслідок аномальної спеки в Україні фіксували максимальне споживання електроенергії.

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електроенергія (4313) Укренерго (2037) відключення світла (608)


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У Польщі на вихідні менше споживання?)
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20.07.2024 22:17 Відповісти
Нам свєта нє нада, ЗЕлєнскій нам свєтіт, нам правди нє нада - у нас "марафон"!
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21.07.2024 11:08 Відповісти
Держенергонагляд , бегом сюда, тут ухылянты відсутності єлектрики вилізли!
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21.07.2024 16:05 Відповісти
Почему если электроэнергии "мало" и ей каждый день отключают с целью экономии, напряжение в сети в 7 часов утра 248-249 вольт. А в 7 вечера 245 вольт. Как известно если напряжения не хватает, то оно маленькое. В прошлм году в сети было 180-190вольт. А когда оно поднималось до 210,то это был праздник. И почему в этом году напряжение на 14% выше нормы,а его все равно не хватает? Рыжий татарин играет в свои игры, а шобла зеленых дегенератов в свои. Кто нибудь владеет правдивой информацией не из бенямарафона? Поделитесь.
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21.07.2024 19:27 Відповісти
потому что зескоты во власти добивают не свой народ
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21.07.2024 20:22 Відповісти

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