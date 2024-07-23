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"Укрзалізниця" збільшила кількість рейсів швидкісного потяга з Києва до Одеси

тарпан

"Укрзалізниця" призначила додаткові рейси потяга Інтерсіті №761/762 за маршрутом Київ – Одеса.

Додаткові рейси заплановано 24 та 30 липня, а також 1, 7, 13, 15, 21, 27 та 29 серпня, повідомляє пресслужба залізничної компанії.

Додаткові потяги відправлятимуться з Києва о 6:03 та прибуватимуть до Одеси о 13:34. У зворотньому напрямку потяг відправлятиметься з Одеси о 14:20 і прибуватиме до Києва о 21:54.

"В ці дні на маршруті курсуватиме поїзд українського виробництва "Тарпан", що дозволить на 50% збільшити пропозицію місць на цьому напрямку у порівнянні зі звичайними рейсами", – додали в компанії.

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Як повідомлялося, з 11 липня в Одесі офіційно відновили роботу вже 10 пляжів. Вони не працювали від початку повномасштабного вторгнення.

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квитки (331) Одеса (925) потяг (1293) Укрзалізниця (4761)


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