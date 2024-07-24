Ukraine Facility: Посли ЄС схвалили виділення Україні траншу на 4,2 мільярда євро

Посли Європейського Союзу узгодили виділення Україні 4,2 млрд євро фінансової допомоги від ЄС у межах програми Ukraine Facility.

Про це повідомило головування Угорщини в Раді ЄС у соцмережі X.

"Сьогодні посли ухвалили перший транш у межах Українського плану Положення про кредитний фонд Ukraine Facility, що відкриває шлях до перерахування майже 4,2 млрд млрд євро на підтримку відновлення, реконструкції та модернізації України", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наступним кроком стане затвердження відповідного рішення Радою ЄС за письмовою процедурою.

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Що відомо про програму Євросоюзу Ukraine Facility для України?

Нагадаємо, 6 червня Верховна Рада ратифікувала Рамкову угоду між Україною та Європейським Союзом щодо спеціальних механізмів реалізації фінансування ЄС України згідно з інструментом Ukraine Facility.

Ukraine Facility включатиме три ключові компоненти:

пряма підтримка державного бюджету (38,27 млрд євро, з яких 33 млрд євро у формі кредитів та 5,27 млрд євро у формі грантів);

спеціальний інвестиційний інструмент для покриття ризиків у пріоритетних секторах (6,97 млрд євро);

технічна підтримка в здійсненні реформ, а також покриття відсотків за кредитами, в тому числі отриманими раніше (4,76 млрд євро).

Транші надходитимуть один раз на квартал за результатами виконання індикаторів Плану для Ukraine Facility та їх позитивної оцінки Стороною ЄС. Загалом у цьому році очікується близько 16 млрд євро бюджетної підтримки за програмою.

Весною Україна вже отримала 6 млрд євро в межах перехідного фінансування за інструментом Ukraine Facility, що дало змогу забезпечити нагальні потреби бюджету ще до повноцінного запуску плану. У червні до державного бюджету України надійшов транш від Євросоюзу обсягом 1,9 мільярда євро.