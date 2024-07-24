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Скасування арешту яхти Медведчука у Хорватії: АРМА та Офіс генпрокурора звинувачують один одного

медведчук,яхта

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) звинувачує Офіс генпрокурора у бездіяльності, що призвело до скасування арешту розкішної яхти Royal Romance кума Путіна Віктора Медведчука у Хорватії.

Про це йдеться у коментарі АРМА, наданому українській редакції Forbes

"Зволікання та ненадання належним чином міжнародно-правової допомоги Офісом генпрокурора призвело до зняття арешту з яхти державного зрадника Меведчука", – заявили в АРМА.

В агентстві пояснили, що Верховний суд Хорватії розглядав провадження у справі щодо нагляду за наданням міжнародно-правової допомоги Офісом генпрокурора, "неналежне виконання якої призвело до зняття арешту".

"Коли правоохоронний орган намагається виправдати свою бездіяльність протягом років, відсутність вироків чи ненадання Мінʼюсту Хорватії копій документів – оцінку має давати народ України", – додали в АРМА.

Як повідомлялося, раніше в Офісі генпрокурора звинуватили АРМА у скасуванні арешту яхти Медведчука у Хорватії.

У відомстві пояснили, що максимальний термін арешту яхти за рішенням хорватського суду становив два роки і він вже сплив. Яхта залишається у Хорватії, завдяки тому, що ЄС запровадив санкції проти Медведчука. Проте тепер потрібно розробити новий механізм її продажу спільно з міжнародними партнерами, зазначали в Офісі генпрокурора. Тобто публічно запущений АРМА процес її продажу зірвано.

Що відомо про продаж супер'яхти Медведчука

Як повідомлялося, наприкінці березня АРМА вперше оголосило про початок реалізації першого арештованого активу за кордоном – яхти колаборанта Віктора Медведчука Royal Romance.

Голова АРМА Олена Дума зазначала, що строк арешту яхти спливає у травні, але АРМА вживає заходів, щоб вона не повернулася до колишнього власника. Вона також уточнила, що мінімальна сума продажу яхти становитиме не менше 130 млн євро – це страхова сума, у яку оцнили судно.

Однак у травні аукціонний дім Troostwijk Auctions (Нідерланди), який переміг у конкурсі на організацію продажу цієї яхти, після детального ознайомлення з активом відмовився укладати угоду з АРМА.

Водночас журналісти ТСН стверджували, що на яхті досі працює капітан та команда, яких фінансують структури Медведчука. Вони перешкоджали огляду судна, а частковий доступ до нього журналісти та представники АРМА отримали лише після втручання місцевих правоохоронців.

Нагадаємо, у березні 2022 року у Хорватії заарештували 92-метрову яхту Royal Romance екснардепа і лідера забороненої партії "ОПЗЖ" Віктора Медведчука. Після передачі в управління АРМА її планували продати, але цього досі не відбулося.

92-метрова яхта Royal Romance належить до найбільших яхт у світі, а її орієнтовна вартість, за інформацією з відкритих джерел, становить близько 8 млрд грн (на момент випуску).

Судно має габарити 29 метрів заввишки, складається з 6-ти поверхів та обладнане 2 ліфтами. Серед іншого, на яхті розміщено 4 палуби, кінотеатр, спортзал, басейн, спа-зона та косметологічний кабінет, а також близько 50 кімнат різного призначення.

Медведчук сам декларував компанію, якій належала яхта, як власність своєї дружини Оксани Марченко, але після запровадження щодо нього санкцій РНБО, її переоформили на іншого власника.

Автор: 

арешт (850) Медведчук Віктор (358) Хорватія (77) яхта (94) АРМА (424) Офіс Генпрокурора (458)


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Зеленский со своим коррупционным окружением делать ничего не будет, его все устраивает, вспомните как всем ОП спасали рядового Татарова, который шил дела на активистов майдана при Януковиче, рядового Резникова, Резниченко-Хланту, Трухина, Баканова, сейчас на подходе спасение рядового Князева, и оставили правки Лозового в действии яркий тому пример, а также освобождение и мобилизация мелких коррупционеров а эти дермаки и татаровы выстроили коррупционную вертикаль, которую президента устраивает, ни кто не видит как Дерьмак с Татаровым уберегли от санкций некоторые активы Медведчука и Кушнира (Киевгорстрой), а именно 2 частных самолета, а также некоторые активы Медведчука были переписаны на фунта Ермака - Колюбаева (https://www.epravda.com.ua/news/2023/01/24/696280/) , так же как и ничего не будет с любителями русского мира ОПЗЖ, они же Видновлення Украины, для примера главный столичный региАнал депутат Столар проживающий по 10 месяцев в году в Монако спокойно продает или перекидывает свой 33 этажный бизнес-центр в Киеве за 100 миллионов долларов на Кирпу (шнурок Татарова и Дерьмака) (https://www.epravda.com.ua/rus/news/2023/12/1/707251/) а также продает свою усадьбу 1000 метров на гектаре земли в столице за 6 миллионов долларов ( https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-dom-kiev-darnitskiy-zavalnaya-ulitsa-23616252.html?utm_medium=referral&utm_source=flatfy.ua&utm_term=391711888 ), вот она пропасть и контраст. Раньше Зеленский с кварталом обслуживал региАналов как шоумен, а сейчас обслуживает их как политик, а мы на дроны донатим пока Арахамия раскидывает в покер с завхозом Януковича Кравцем в логове региАналов в ресторане Ишак (были зафиксированы на камеру журналистом УП Ткачем https://www.youtube.com/watch?v=d0Y-ss-qVT4 ), это тот Кравец у которого и его семьи забрали вид на жительство в Литве за связи и лояльность с русскими () а сын Кравца являясь замом главы постоянной земельной комиссии в Киев совете распоряжается столичной землей, пока наши пацаны воюют за каждую посадку, а друг Кравца региАнал и глава Киевгорстроя Кушнир побрил с женой холдинг на миллиарды (Для примера пару судебных решений Справа № 752/17629/20 Кримінальне провадження №42019110000000371 від 04.12.2019 року, Справа № 761/28150/19 Кримінальне провадження № 22017000000000423 від 23 листопада 2018 ( https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/83200613/?fbclid=IwAR0hExZHM6E3A1MMiTfKCoDxajxWoeue0S65CGUU_ATKDSh7rxjQWo_cZwU ) ( https://opendatabot.ua/court/91562437-d78eb2276742956613b3e1279df9b15a?fbclid=IwAR0h_rB5KdLxZGXzA0kD4mEVafdkfXGpTSqdB9FoHShGePBittUcTmSyNDE ), ( https://court.opendatabot.ua/cause/752%2F17629%2F20?fbclid=IwAR1UY8VGNwQCGoC-aQw7xMNDl6y1uNfulbVo45ZCkdGqgcaqPLwhOgya7Ec ) ( https://opendatabot.ua/court/92270101-94db190dcf1a1c788d8163c52069f410?fbclid=IwAR1wa9P18tFEOaffc4B9NrCAnoM3f7gjqn_XtYCaWKRY2ZpkBmibJ4B33SM ), ну тут на спиленое бабло Кушниры купили усадьбу за 20 млн евро ( https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/07/3/7409693/ ) а тут Кушниры с Кравцем немного подвывели и вложились в бизнес центры в Европе ( https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-kravets-kushnir-vilnius/31119951.html ) и сейчас разворованный Кушниром Киевгорстрой просит у кабмина 2 миллиарда гривен, которые очень нужны для нужд армии, Имеем на схемах все тех же прихвостней Януковича и его главы администрации Левочкина под крышеванием Дерьмака с Татаровым
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24.07.2024 14:10 Відповісти
потужні менеджери спрацювали на відмінно)
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24.07.2024 16:20 Відповісти
Хто ж переможе? Сподіваюся яхта потрапить до активів найсильнішого, прошу не плутати з найвеличнішим.
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24.07.2024 18:58 Відповісти

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