Скасування арешту яхти Медведчука у Хорватії: АРМА та Офіс генпрокурора звинувачують один одного

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) звинувачує Офіс генпрокурора у бездіяльності, що призвело до скасування арешту розкішної яхти Royal Romance кума Путіна Віктора Медведчука у Хорватії.

Про це йдеться у коментарі АРМА, наданому українській редакції Forbes

"Зволікання та ненадання належним чином міжнародно-правової допомоги Офісом генпрокурора призвело до зняття арешту з яхти державного зрадника Меведчука", – заявили в АРМА.

В агентстві пояснили, що Верховний суд Хорватії розглядав провадження у справі щодо нагляду за наданням міжнародно-правової допомоги Офісом генпрокурора, "неналежне виконання якої призвело до зняття арешту".

"Коли правоохоронний орган намагається виправдати свою бездіяльність протягом років, відсутність вироків чи ненадання Мінʼюсту Хорватії копій документів – оцінку має давати народ України", – додали в АРМА.

Як повідомлялося, раніше в Офісі генпрокурора звинуватили АРМА у скасуванні арешту яхти Медведчука у Хорватії.

У відомстві пояснили, що максимальний термін арешту яхти за рішенням хорватського суду становив два роки і він вже сплив. Яхта залишається у Хорватії, завдяки тому, що ЄС запровадив санкції проти Медведчука. Проте тепер потрібно розробити новий механізм її продажу спільно з міжнародними партнерами, зазначали в Офісі генпрокурора. Тобто публічно запущений АРМА процес її продажу зірвано.

Що відомо про продаж супер'яхти Медведчука

Як повідомлялося, наприкінці березня АРМА вперше оголосило про початок реалізації першого арештованого активу за кордоном – яхти колаборанта Віктора Медведчука Royal Romance.

Голова АРМА Олена Дума зазначала, що строк арешту яхти спливає у травні, але АРМА вживає заходів, щоб вона не повернулася до колишнього власника. Вона також уточнила, що мінімальна сума продажу яхти становитиме не менше 130 млн євро – це страхова сума, у яку оцнили судно.

Однак у травні аукціонний дім Troostwijk Auctions (Нідерланди), який переміг у конкурсі на організацію продажу цієї яхти, після детального ознайомлення з активом відмовився укладати угоду з АРМА.

Водночас журналісти ТСН стверджували, що на яхті досі працює капітан та команда, яких фінансують структури Медведчука. Вони перешкоджали огляду судна, а частковий доступ до нього журналісти та представники АРМА отримали лише після втручання місцевих правоохоронців.

Нагадаємо, у березні 2022 року у Хорватії заарештували 92-метрову яхту Royal Romance екснардепа і лідера забороненої партії "ОПЗЖ" Віктора Медведчука. Після передачі в управління АРМА її планували продати, але цього досі не відбулося.

92-метрова яхта Royal Romance належить до найбільших яхт у світі, а її орієнтовна вартість, за інформацією з відкритих джерел, становить близько 8 млрд грн (на момент випуску).

Судно має габарити 29 метрів заввишки, складається з 6-ти поверхів та обладнане 2 ліфтами. Серед іншого, на яхті розміщено 4 палуби, кінотеатр, спортзал, басейн, спа-зона та косметологічний кабінет, а також близько 50 кімнат різного призначення.

Медведчук сам декларував компанію, якій належала яхта, як власність своєї дружини Оксани Марченко, але після запровадження щодо нього санкцій РНБО, її переоформили на іншого власника.