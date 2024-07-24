Ризик припинення постачання дизпалива зі Словаччини: Погрози Фіцо не загрожують українському ринку пального

Зменшення або навіть повне припинення постачання дизельного пального зі Словаччини не спричинить дефіциту на українському ринку.

Про це повідомляє галузеве видання enkorr із посиланням на учасників ринку.

Вони підтвердили, що наразі пальне з Угорщини та Словаччини продовжує надходити на український ринок. Зокрема, минулого тижня українські компанії розмитнили 6 тис. тонн дизелю.

"Сигналів про припинення постачань поки що не було, проте така ймовірність існує", – зазначив один із великих імпортерів дизпального з Угорщини.

Угорська компанія MOL, яка контролює найбільші нафтопереробні заводи в Угорщині та Словаччині, входить до першого десятку постачальників дизпалива на український ринок. У першому півріччі вона продала в Україну 260,7 тис. тонн пального, що становить 8% від загального обсягу імпорту.

Однак трейдери вважають, що значного впливу на забезпечення українського ринку можливе скорочення або припинення постачань зі Словаччини не спричинить.

"Є потужні канали залізничних постачань із Польщі й Литви. На півдні також достатньо продукту й логістичних можливостей", – зазначив один із трейдерів.

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Водночас припинення прокачування нафти російського "Лукойлу" через Україну у напрямку Угорщини та Словаччини може суттєво зменшити можливості цих країн виробляти нафтопродукти.

Щорічно на угорський завод MOL у Сазхалобаті надходило близько 2 млн тонн нафти від "Лукойлу", а на НПЗ Slovnaft у Братиславі – 2,5 млн тонн. Тобто йдеться про 40% обсягів постачань сировини на заводи MOL.

Найбільшого удару зазнає словацький завод компанії, адже частка лукойлівської нафти в її переробці становила 45%.

Як повідомлялося, раніше прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо погрожував припинити експорт дизпалива в Україну через зупинку транзиту нафти російського "Лукойлу" для НПЗ НПЗ Slovnaft.

Крім того, Угорщина та Словаччина поскаржилися на Україну до Єврокомісії через заборону на транзит нафти російського "Лукойлу".

Водночас очільник НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов заявив, що обсяги транзиту російської нафти у липні не змінилися, оскільки обсяги "Лукойлу" оформили на інші компанії.

Що відомо про санкції проти "Лукойлу" та транзит російської нафти

Нагадаємо, посилення санкцій РНБО України проти російської компанії "Лукойл" наприкінці червня 2024 року заблокувало транзит її нафти в Угорщину та Словаччину нафтопроводом "Дружба".

Російський "Лукойл" перебував під українськими санкціями ще з 2018 року, але раніше вони були обмеженими – стосувались виведення капіталів, обмеження торговельних операцій та заборони участі в приватизації чи оренді державного майна. У червні РНБО розширила їх, додавши, зокрема, заборону на транзит.

З 5 грудня 2022 року діє часткове ембарго на імпорт російської нафти до ЄС. Але воно не стосується постачань нафтопроводом "Дружба".