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Новини
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Санкції працюють: Ціни на авіаквитки в Росії підскочили на 30% з початку року

победа

Перельоти Росією економкласом від початку цього року подорожчали в середньому на 31%.

Це випливає з даних Росстату, передає The Moscow Times.

Середня вартість польоту на внутрішніх російських рейсах для 1000 км за підсумками січня-червня 2024 року становила 7363 руб. У червні вона зросла до 8473 руб., або на 8% по відношенню до травня. Для порівняння: середня ціна перельоту на 1000 км в "економі" за весь минулий рік склала 6649 руб.

Росстат при розрахунку середньої вартості фіксує два тарифи: з датою вильоту на тиждень наперед і на місяць. Тариф включає різні обов'язкові збори, а також плату за перевезення одного місця багажу мінімального розміру. При цьому відомство використовує як інформацію з сайтів авіаперевізників та агрегаторів квитків, так і дані кас в аеропортах.

Наведена динаміка зростання цін "відповідає поточній ситуації", зазначив представник авіакомпанії Smartavia. За його словами, негативний вплив на ціну мають складності, що виникли через санкції з купівлею і ввезенням до Росії запчастин до повітряних суден іноземного виробництва.

Ресурси двигунів експлуатованих літаків знижуються і це вимагає накопичення резервів для поточних і майбутніх інвестицій у парк, додав представник Smartavia.

Незважаючи на подорожчання квитків, пасажиропотік російських авіакомпаній у червні зріс на 6% рік до року, до 10,7 млн ​​осіб, випливає з даних Росавіації. При цьому раніше Мінтранс повідомляв, що в січні-травні перевезення на внутрішніх лініях склали 30,4 млн пасажирів, що на 3,6% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Наприкінці квітня Федеральна антимонопольна служба вимагала від російських авіакомпаній пояснити зростання вартості квитків. Тоді у відомстві наголошували, що формування ціни на окремих напрямках "не повною мірою" відповідає принципам динамічного ціноутворення.

Після цього депутати Держдуми РФ запропонували встановити верхній кордон вартості авіаквитків до Росії. Голова комітету з транспорту нижньої палати Євгеній Москвічов пообіцяв підготувати відповідний законопроєкт до кінця 2024 року.

На початку липня повідомлялося, що в Росії планують створити майданчик для виробництва аналогів оригінальних деталей для літаків Airbus та Boeing.

До початку повномасштабного вторгнення в Україну авіапарк російських компаній налічував 1031 літак. Майже дві третини флоту складали повітряні судна виробництва Boeing та Airbus, через запроваджені санкції ЄС та США російські авіакомпанії тепер намагаються ремонтувати їх самостійно.

Автор: 

авіація (2234) польоти (157) росія (14175) санкції (4378)


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Топ коментарі
+6
Писати про працюючi санкцii проти РФ iз-за пiдняття цiн на квитки, маючи при цьому пiдняття цiн на паливо та електрику - це не те що бревно в глазу, це вже якись баобаб.
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24.07.2024 16:37
+4
Стоп-стоп-стоп!!!
А на нас-то хто санкції накладав?
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24.07.2024 16:24
+1
То шо ж тут доброго - більше відслинять на армію - як не держава то власники
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24.07.2024 16:46
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Стоп-стоп-стоп!!!
А на нас-то хто санкції накладав?
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24.07.2024 16:24 Відповісти
А ти вгадай
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24.07.2024 16:41 Відповісти
Писати про працюючi санкцii проти РФ iз-за пiдняття цiн на квитки, маючи при цьому пiдняття цiн на паливо та електрику - це не те що бревно в глазу, це вже якись баобаб.
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24.07.2024 16:37 Відповісти
Це, потужна пырымога!!
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24.07.2024 16:39 Відповісти
А кацап-головнокомандуючий ЗСУ, та інше кгбешне кацапьо, і іх нащадки при владі, вже всі - вивчили украінську??
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24.07.2024 16:49 Відповісти
Дивлячись на наслідки... ще ні
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24.07.2024 16:53 Відповісти
Тепер бачу, що свій козак)
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24.07.2024 16:54 Відповісти
Крім того, можна послухати, з яким акцентом, і твердим кацапским "Ы" говорять більшість ведучих, та кор-ів ТБ, це якраз перевзуті кацапорилі нащадки тих, про кого я писав. Таке враження, що створюється якась нова укр.мова😡😡......КЫїв, небезпечнЫй, цІх, тІх, новЫнЫ.....

За старий я вже - козакувати......нажаль....
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24.07.2024 17:05 Відповісти
...санкції працюють коли всі пересядуть на пічки... .
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24.07.2024 16:43 Відповісти
То шо ж тут доброго - більше відслинять на армію - як не держава то власники
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24.07.2024 16:46 Відповісти
про "санкції працюють" можна буде писати лише тоді, коли московити не матимуть змоги запустити по Україні жодної ракети, а також іншої зброї із західними компонентами...
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24.07.2024 17:00 Відповісти
нам можна позловтішались?
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24.07.2024 19:23 Відповісти
Щоб полетіти на концерт Кобзона на аналоговнєтному Sukhoi Superjet 100 - за це ще й платити треба?
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24.07.2024 19:45 Відповісти
Пекельнющи санкціі
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24.07.2024 20:37 Відповісти

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