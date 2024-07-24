Санкції працюють: Ціни на авіаквитки в Росії підскочили на 30% з початку року

Перельоти Росією економкласом від початку цього року подорожчали в середньому на 31%.

Це випливає з даних Росстату, передає The Moscow Times.

Середня вартість польоту на внутрішніх російських рейсах для 1000 км за підсумками січня-червня 2024 року становила 7363 руб. У червні вона зросла до 8473 руб., або на 8% по відношенню до травня. Для порівняння: середня ціна перельоту на 1000 км в "економі" за весь минулий рік склала 6649 руб.

Росстат при розрахунку середньої вартості фіксує два тарифи: з датою вильоту на тиждень наперед і на місяць. Тариф включає різні обов'язкові збори, а також плату за перевезення одного місця багажу мінімального розміру. При цьому відомство використовує як інформацію з сайтів авіаперевізників та агрегаторів квитків, так і дані кас в аеропортах.

Наведена динаміка зростання цін "відповідає поточній ситуації", зазначив представник авіакомпанії Smartavia. За його словами, негативний вплив на ціну мають складності, що виникли через санкції з купівлею і ввезенням до Росії запчастин до повітряних суден іноземного виробництва.

Ресурси двигунів експлуатованих літаків знижуються і це вимагає накопичення резервів для поточних і майбутніх інвестицій у парк, додав представник Smartavia.

Незважаючи на подорожчання квитків, пасажиропотік російських авіакомпаній у червні зріс на 6% рік до року, до 10,7 млн ​​осіб, випливає з даних Росавіації. При цьому раніше Мінтранс повідомляв, що в січні-травні перевезення на внутрішніх лініях склали 30,4 млн пасажирів, що на 3,6% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Наприкінці квітня Федеральна антимонопольна служба вимагала від російських авіакомпаній пояснити зростання вартості квитків. Тоді у відомстві наголошували, що формування ціни на окремих напрямках "не повною мірою" відповідає принципам динамічного ціноутворення.

Після цього депутати Держдуми РФ запропонували встановити верхній кордон вартості авіаквитків до Росії. Голова комітету з транспорту нижньої палати Євгеній Москвічов пообіцяв підготувати відповідний законопроєкт до кінця 2024 року.

На початку липня повідомлялося, що в Росії планують створити майданчик для виробництва аналогів оригінальних деталей для літаків Airbus та Boeing.

До початку повномасштабного вторгнення в Україну авіапарк російських компаній налічував 1031 літак. Майже дві третини флоту складали повітряні судна виробництва Boeing та Airbus, через запроваджені санкції ЄС та США російські авіакомпанії тепер намагаються ремонтувати їх самостійно.