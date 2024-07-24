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Новини
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Хабар на $170 тисяч за закриття справи: НАБУ повідомило про підозру другому прокурору Офісу генпрокурора

Прокурорів ОГПУ викрили на хабарі у $170 тисяч

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) повідомило ще одному прокурору Офісу генерального прокурора про підозру у підбуренні до надання неправомірної вигоди у розмірі $170 тис. за ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Дії посадовця кваліфіковано за ч. 4 ст. 27 (підбурення до кримінального правопорушення), ч. 2 ст. 15 (закінчений замах на кримінальне правопорушення), ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди) КК України, повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), не уточнюючи прізвища підозрюваного.

За даними слідства, наприкінці червня - початку липня 2024 року у прокурора виник злочинний умисел на підбурення представника приватного товариства до надання неправомірної вигоди прокурору у справі щодо незаконного відчуження посадовими особами майна на користь приватного товариства.

"Відповідно до розробленого алгоритму прокурор у провадженні мав забезпечити надання висновку судової експертизи про відсутність матеріальних збитків, після чого кримінальне провадження мало бути закрито та як наслідок скасовано арешти майна із забороною здійснення будівництва", – уточнили у САП.

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Як повідомлялося, напередодні НАБУ повідомило про підозру у цій справі прокурору Офісу генерального прокурора Олегу Гуньку. Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у розмірі 4 млн грн.

Нагадаємо, 15 липня НАБУ і САП викрили двох прокурорів Офісу генпрокурора на гарячому. За версією слідства, вони отримали хабар у розмірі $170 тисяч за закриття кримінального провадження. За даними ЗМІ, йдеться про прокурорів відділу нагляду за додержання законів при виконанні кримінальних покарань і пробації.

Автор: 

НАБУ (1529) САП (260) підозра (156) Офіс Генпрокурора (458)


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Цей на пробу піде за новим законом "заплати і літи"
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24.07.2024 18:35 Відповісти
За скільки він відкупиться згідно нового закону?
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24.07.2024 18:37 Відповісти
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24.07.2024 18:39 Відповісти
Скажи мені, хто у вас преЗЄдент, і я скажу,які у вас прокурори! І далі за списком...
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24.07.2024 18:42 Відповісти
склянка з брюліками де?
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24.07.2024 18:47 Відповісти
Оголосите увесь список хабарників відразу, будь ласка.
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24.07.2024 18:53 Відповісти
У нормальній країні після стількох зашкварів генпрокурора вже б посадили разом з замами.
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24.07.2024 20:26 Відповісти

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