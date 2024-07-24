Завтра світло не вимикатимуть до 16:00. Потім буде застосовуватися лише одна черга, – "Укренерго"

Завтра, 25 липня, заходи обмеження електроенергії не будуть застосовуватись до 16:00.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

"З 16:00 до 22:00 буде діяти одна черга відключень", – уточнили в компанії.

В "Укренерго" також нагадали, що сьогодні, 24 липня, до 20:00 подовжене скасування обмежень у Львівській, Рівненській, Волинській, Херсонській, Закарпатській, Івано-Франківській, Вінницькій (частково), Тернопільській, Чернівецькій, Хмельницькій (частково), Миколаївській, Одеській областях.

Як повідомлялося, 24 липня на одній із атомних електростанцій після планового ремонту, завершеного раніше строку, до енергосистеми підключено один із атомних енергоблоків.

Минулого тижня "Енергоатом" достроково підключив до енергомережі один з енергоблоків-тисячників на АЕС. До того атомники перевантажили ядерне паливо та провели плановий ремонт обладнання.