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Новини
11 751 21

В Україні різко підстрибнули ціни на кавуни

арбуз

Українські виробники кавунів підвищили відпускні ціни на свою продукцію на 23%.

Про це свідчать дані аналітиків проєкту EastFruit.

"Уже сьогодні виробникам вдається відвантажувати кавуни по 7-15 грн/кг ($0,17-0,36/кг), що в середньому на 23% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня", – зазначили вони.

Подорожчання в даному сегменті пов’язують зі скороченням пропозиції кавунів з місцевих господарств. До того ж через високу температуру повітря і посуху, що вже котрий тиждень спостерігаються в більшості регіонів країни, частина врожаю загинула в полях.

Утім, таке зростання цін гравці ринку вважають тимчасовим явищем. За їхніми словами, щойно збиральні роботи відновляться, пропозиція кавуна на ринку зросте, що призведе до стрімкого цінового зниження.

За їхніми словами, через сонячні опіки якість кавунів у полях помітно погіршилася, а отже, істотно збільшиться відсоток некондиційної продукції, яку фермери прагнутимуть реалізувати якнайшвидше.

Пропозиція баштанних на внутрішньому ринку може також збільшитися внаслідок того, що деякі господарства в центральних і західних областях тільки приступають до масового збирання кавунів.

Аналітики додають, що, попри подорожчання, сьогодні кавуни в Україні пропонуються до продажу в середньому на 52% дешевше, ніж у другій половині липня 2023 року.

Як повідомлялося, минулого тижня ціни на місцеві кавуни в Україні знизилися до мінімуму за три роки

Автор: 

продукти (733) ціни (3440) фрукти (103)


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Топ коментарі
+5
Кілька днів тому дружина купила кавун. Такої гидоти за майже всі свої 70 років, я ще не куштував! Пішли ви на х.... зі своім лайном! Навіть безкоштовно не потрібні.
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25.07.2024 11:08
+2
До певного часу я на своєму городі вирощував кавуни і знаю,які вони мають бути,а це лайно,що нам пропонують,справжня отрута для людей.
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25.07.2024 11:32
+1
ми їм і ціни на паливо і на електрику на газ та шо там на кавуни підняли а вони все не хочуть здатися кацапам
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25.07.2024 11:19
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Кілька днів тому дружина купила кавун. Такої гидоти за майже всі свої 70 років, я ще не куштував! Пішли ви на х.... зі своім лайном! Навіть безкоштовно не потрібні.
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25.07.2024 11:08 Відповісти
усі винні, що у сисисирах тебе розбещували найнегидотнішими витворами, основне, що дружина принесла.
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25.07.2024 11:25 Відповісти
До певного часу я на своєму городі вирощував кавуни і знаю,які вони мають бути,а це лайно,що нам пропонують,справжня отрута для людей.
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25.07.2024 11:32 Відповісти
не купуйте та не їжте лайно, купував тиждень тому, пробував перед цим, а тому дітлахам мого товариша пішли на ура.
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25.07.2024 11:38 Відповісти
Переходимо на дині
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25.07.2024 11:10 Відповісти
То шо з того? Кац пропонуює здатись?
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25.07.2024 11:14 Відповісти
от, в мої часи були кавуни, ото я розумію!
а, зараз...
ні сіські, ні піські.
птьфу...
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25.07.2024 11:15 Відповісти
...і трава зеленіша,і дівки кращі.
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25.07.2024 11:49 Відповісти
Точно, точно. В моєму дитинстві крижовник був як теперешні кавуни, причому дичка.
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25.07.2024 13:58 Відповісти
ми їм і ціни на паливо і на електрику на газ та шо там на кавуни підняли а вони все не хочуть здатися кацапам
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25.07.2024 11:19 Відповісти
"Аналітики додають, що, попри подорожчання, сьогодні кавуни в Україні пропонуються до продажу в середньому на 52% дешевше, ніж у другій половині липня 2023 року. "
А в другій половині липня 2023 попри дешевше паливо і електрику одними кавунами заставляли здатися ?
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25.07.2024 11:56 Відповісти
акакаяразніца ?
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25.07.2024 11:58 Відповісти
Аналітики-кавунознавці з "Національного Інституту вивчення кавунів, кавунобіології та спостереження за кавунами"...
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25.07.2024 14:28 Відповісти
А на що не підстрибнули?
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25.07.2024 11:32 Відповісти
на книжки зеленського
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25.07.2024 11:56 Відповісти
Фаріон вбили , щоб не заважала читати книжки зеленського
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25.07.2024 12:00 Відповісти
Українські виробники кавунів підвищили відпускні ціни на свою продукцію на 23%.

Ото їстимуть самі та ще й радітимуть, що досхочу таких дорогих кавунів нажерлися.
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25.07.2024 12:02 Відповісти
Всегда ел бесплатно, покупать не собираюсь, жду деокупации
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25.07.2024 12:03 Відповісти


https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fkniga.biz.ua%2Fbook-komplekt-promovi-ta-zvernennia-prezidenta-volodimira-zelenskogo-0035901.html&psig=AOvVaw1naFQu07tTVsIv-T_TTqSJ&ust=1721984551712000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBQQjhxqFwoTCJCu19TqwYcDFQAAAAAdAAAAABAE Комплект 'Промови та звернення Президента Володимира Зеленського'

1 359,00 грн.
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25.07.2024 12:05 Відповісти
І.Д. Фаріон

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25.07.2024 12:07 Відповісти
І.Д.Фаріон

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25.07.2024 12:11 Відповісти

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