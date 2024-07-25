В Україні різко підстрибнули ціни на кавуни

Українські виробники кавунів підвищили відпускні ціни на свою продукцію на 23%.

Про це свідчать дані аналітиків проєкту EastFruit.

"Уже сьогодні виробникам вдається відвантажувати кавуни по 7-15 грн/кг ($0,17-0,36/кг), що в середньому на 23% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня", – зазначили вони.

Подорожчання в даному сегменті пов’язують зі скороченням пропозиції кавунів з місцевих господарств. До того ж через високу температуру повітря і посуху, що вже котрий тиждень спостерігаються в більшості регіонів країни, частина врожаю загинула в полях.

Утім, таке зростання цін гравці ринку вважають тимчасовим явищем. За їхніми словами, щойно збиральні роботи відновляться, пропозиція кавуна на ринку зросте, що призведе до стрімкого цінового зниження.

За їхніми словами, через сонячні опіки якість кавунів у полях помітно погіршилася, а отже, істотно збільшиться відсоток некондиційної продукції, яку фермери прагнутимуть реалізувати якнайшвидше.

Пропозиція баштанних на внутрішньому ринку може також збільшитися внаслідок того, що деякі господарства в центральних і західних областях тільки приступають до масового збирання кавунів.

Аналітики додають, що, попри подорожчання, сьогодні кавуни в Україні пропонуються до продажу в середньому на 52% дешевше, ніж у другій половині липня 2023 року.

Як повідомлялося, минулого тижня ціни на місцеві кавуни в Україні знизилися до мінімуму за три роки