Енергетики повідомляють про зниження споживання електроенергії. У чому причина

Українські енергетики зафіксували зниження споживання електроенергії. Через це зменшується обсяг відключень світла.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зазначається, що 25 липня застосування заходів обмеження прогнозується лише в години вечірнього максимуму споживання – з 16:00 до 22:00. І діятиме лише одна черга відключень.

Цьому сприяло кілька причин: спека спала і споживання електрики в Україні знизилось.

Зокрема, сьогодні вранці фіксують на 6% менше споживання, ніж його прогнозований рівень тижнем раніше. При цьому, зменшився і дефіцит потужності – з ремонту повернувся в роботу блок на одній з атомних станцій, а сонячна погода та помірна температура сприяють збільшенню виробництва електроенергії на сонячних електростанціях.

Раніше у Міненерго заявили про значне покращення ситуації в енергосистемі