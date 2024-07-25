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Енергетики повідомляють про зниження споживання електроенергії. У чому причина

електроенергія

Українські енергетики зафіксували зниження споживання електроенергії. Через це зменшується обсяг відключень світла.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зазначається, що 25 липня застосування заходів обмеження прогнозується лише в години вечірнього максимуму споживання – з 16:00 до 22:00. І діятиме лише одна черга відключень.

Цьому сприяло кілька причин: спека спала і споживання електрики в Україні знизилось.

Зокрема, сьогодні вранці фіксують на 6% менше споживання, ніж його прогнозований рівень тижнем раніше. При цьому, зменшився і дефіцит потужності – з ремонту повернувся в роботу блок на одній з атомних станцій, а сонячна погода та помірна температура сприяють збільшенню виробництва електроенергії на сонячних електростанціях.

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Автор: 

електроенергія (4234) Укренерго (1994)


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пресслужба Гудка енергітика...
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25.07.2024 11:49 Відповісти

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