Фонд держмайна запустив сервіс безкоштовної оцінки нерухомості

Фонд державного майна запустив онлайн-сервіс, за допомогою якого кожен може швидко та безплатно отримати довідку про вартість свого майна.

Про це повідомляє пресслужба Фонду.

Щоб отримати е-Довідку про оцінку, фізичним та юридичним особам потрібно авторизуватися на спеціальному сайті за допомогою електронного підпису або через ID.GOV.UA.

Зазначається, що сервіс дозволяє визначити вартість 18 типів нерухомого майна при здійсненні операцій купівлі-продажу. Сформувавши документ, можна зберегти його та надрукувати.

Довідка буде чинна впродовж 30 календарних днів з дня її формування.

Водночас у разі незгоди з результатами автоматичної оцінки, людина має право замовити додаткову оцінку в оцінювачів. Але така послуга вже буде платною.

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Оцінювач складає звіт про оцінку майна, що реєструється в Єдиній базі та чинний протягом шести місяців з дати оцінки. У Фонді пояснили, що всі суб’єкти оціночної діяльності (СОД) реєструються та реєструють оцінювачів у складі СОД або за трудовим договором, щоб мати змогу реєструвати звіт про оцінку в Єдиній базі.

Реєстрація СОД здійснюється лише за електронною печаткою СОД, а не за особистим електронним підписом керівника.

Нотаріусам, щоб сформувати витяг з Єдиної бази або звіт про оцінку теж необхідна реєстрація за особистим кваліфікованим електронним підписом.