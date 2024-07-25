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Новини
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Завтра протягом дня світло відключатимуть більше. Вночі обмеження не заплановані, – "Укренерго"

електроенергія

Завтра, 26 липня, для обмеження споживання електроенергії будуть діяти одна та дві черги відключень.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

"05:00 – 13:00; 18:00 – 20:00; 23:00 – 24:00 – одна черга відключень. З 13:00 до 18:00 і з 20:00 до 23:00 – дві черги відключень", – пояснили в компанії.

Як повідомлялося, графіки відключень електроенергії у низці регіонів у четвер, 25 липня, почали діяти з 17:00, а не з 16:00, як анонсувалося напередодні.

У пресслужбі "Укренерго" пояснили такий крок тим, що фактичне споживання електроенергії у четвер виявилося нижчим прогнозованого.

Як повідомлялося, 24 липня на одній із атомних електростанцій після планового ремонту, завершеного раніше строку, до енергосистеми підключено один із атомних енергоблоків.

Минулого тижня "Енергоатом" достроково підключив до енергомережі один з енергоблоків-тисячників на АЕС. До того атомники перевантажили ядерне паливо та провели плановий ремонт обладнання.

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електроенергія (4235) Укренерго (1995) відключення світла (599)


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Мабуть, уже і пора запитати, слідчим, з ГПУ ДБР СБУ, та ще з десяток структур, у привладних, на відповідних посадах, про виконання ними ОСОБИСТО, норм ЗАКОНУ УКРАЇНИ

Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 52, ст.526)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5460-17#n1109 № 5460-VI від 16.10.2012 , ВВР, 2014, № 2-3, ст.41
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-20#n2359 № 1089-IX від 16.12.2020
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1357-20#n369 № 1357-IX від 30.03.2021 , ВВР, 2021, № 29, ст.234}
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25.07.2024 20:11 Відповісти
Ще не вгомонились?
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25.07.2024 21:01 Відповісти
Суд зобов'язав НАБУ перевірити голову "Укренерго" на корупцію | Економічна правда

https://www.epravda.com.ua/news/2024/07/25/717163/
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25.07.2024 21:15 Відповісти
А шо такЕ
Ліга чемпіонів почалася?
А, ну так , гудкам бабла мало
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26.07.2024 00:42 Відповісти

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