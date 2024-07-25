Завтра протягом дня світло відключатимуть більше. Вночі обмеження не заплановані, – "Укренерго"

Завтра, 26 липня, для обмеження споживання електроенергії будуть діяти одна та дві черги відключень.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

"05:00 – 13:00; 18:00 – 20:00; 23:00 – 24:00 – одна черга відключень. З 13:00 до 18:00 і з 20:00 до 23:00 – дві черги відключень", – пояснили в компанії.

Як повідомлялося, графіки відключень електроенергії у низці регіонів у четвер, 25 липня, почали діяти з 17:00, а не з 16:00, як анонсувалося напередодні.

У пресслужбі "Укренерго" пояснили такий крок тим, що фактичне споживання електроенергії у четвер виявилося нижчим прогнозованого.

Як повідомлялося, 24 липня на одній із атомних електростанцій після планового ремонту, завершеного раніше строку, до енергосистеми підключено один із атомних енергоблоків.

Минулого тижня "Енергоатом" достроково підключив до енергомережі один з енергоблоків-тисячників на АЕС. До того атомники перевантажили ядерне паливо та провели плановий ремонт обладнання.