Нацбанк продасть бізнес-центр у Києві для часткового погашення боргів Жеваго

Національний банк України отримав можливість розпочати примусову реалізацію майна ТОВ "Будівельна компанія "Основа" – бізнес-центру "Основа" загальною площею 22 621 кв. м., розташованого за адресою: м. Київ, вул. Іоана Павла ІІ, 4/6.

Отримані від продажу майна кошти спрямують на часткове погашення заборгованості за кредитами рефінансування, виданими банку "Фінанси та Кредит" Костянтина Жеваго, повідомляє пресслужба НБУ.

Розпочати примусову реалізацію майна стало можливо завдяки рішенню Північного апеляційного господарського суду, який 25 липня відмовив у задоволенні апеляційної скарги ТОВ "Будівельна компанія "Основа" на рішення суду першої інстанції, який дозволив Нацбанку стягнути це майно.

"Рішення суду апеляційної інстанції нарешті надає право Національному банку отримати відповідні накази суду та розпочати процедуру примусової реалізації іпотечного майна в межах виконавчого провадження. Отримані від реалізації кошти будуть спрямовані на погашення кредитної заборгованості банку "Фінанси та Кредит" перед Національним банком", – зазначив директор юридичного департаменту НБУ Олександр Зима.

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У Нацбанку нагадали, що ТОВ "Будівельна компанія "Основа" у 2008 році уклало з Національним банком договір іпотеки на майновий комплекс в забезпечення виконання зобов’язань за наданими АТ "Банк "Фінанси та Кредит" кредитами рефінансування.

У вересні 2015 року НБУ ухвалив рішення про віднесення АТ "Банк "Фінанси та Кредит" до категорії неплатоспроможних.

Оскільки банк не виконав зобов’язання за кредитами, Національний банк у 2016 році звернувся до господарського суду з позовом з метою звернення стягнення на об’єкт нерухомості в судовому порядку.

Як повідомлялося, 17 липня Господарський суд Києва за клопотанням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб заарештував грошові кошти на всіх рахунках і майно, яке належить Костянтину Жеваго як ексвласнику виведеного з ринку банку "Фінанси та кредит" у справі про стягнення з нього 46 млрд грн.