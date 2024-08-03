S&P знизило кредитний рейтинг України до "вибіркового дефолту"

Рейтингове агентство Standard&Poor’s знизило кредитний рейтинг України до "вибіркового дефолту" (SD), адже країна не виплатила купон за облігаціями.

Про це пише Радіо Свобода із посиланням на AFP.

"Рейтингові дії відображають пропущену виплату за купоном єврооблігацій України 2026 року", – йдеться в заяві про зниження кредитного рейтингу України з "CC/C" до "SD/SD".

Зазначається, що в агентстві не очікують відповідної виплати впродовж договірного пільгового періоду облігації в 10 робочих днів. Така думка ґрунтується на "ухваленні в середині липня в Україні закону, який дозволяє уряду тимчасово зупинити виплати" за деякими борговими зобов’язаннями.

Рішення S&P ухвалене після рішення ще одного рейтингового агентства США Fitch. 24 липня воно знизило кредитний рейтинг України з "CC" до "C", залишивши його лише на одну сходинку вище від рівня дефолту.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський підписав закон №11396, який дозволяє уряду призупинити виплати за зовнішнім боргом до 1 жовтня.

У Міністерстві фінансів ухвалення цього закону назвали необхідним технічним рішенням, яке надає уряду гнучкість перед досягненням принципової угоди про реструктуризацію з власниками державного та гарантованого державою зовнішнього комерційного боргу України.

Зокрема, мораторій дозволить призупинити виплати за однією із серій єврооблігацій із погашенням в 2026 році, за якими Україна 1 серпня мала сплатити купонний платіж в сумі $35 млн.

Що відомо про реструктуризацію боргу України за єврооблігаціями?

Нагадаємо, Україні вдалося досягти принципових домовленостей з Комітетом власників єврооблігацій України щодо реструктуризації боргу. Принципова угода була досягнута з комітетом кредиторів, до якого увійшли Amundi SA, BlackRock Inc і Amia Capital LLP, а також інші інвестори, які разом представляють власників близько 25% облігацій. Щонайменше дві третини всіх власників облігацій повинні будуть схвалити угоду для завершення реструктуризації боргу.

За даними Мінфіну, угода про реструктуризацію передбачатиме, що існуючі єврооблігації в обігу будуть обміняні на пакет нових єврооблігацій із номінальним зниженням вартості боргу на 37% на початковому етапі та зниженням чистої приведеної вартості боргу на близько 60%.

Після завершення реструктуризації строк погашення єврооблігацій буде продовжено: перше погашення на суму $1,17 млрд відбудеться у 2029 році. Для порівняння, без реструктуризації, основна сума боргу на $9,38 млрд (без урахування капіталізованих відсотків) підлягала б виплаті в період з 2024 по 2029 рік.