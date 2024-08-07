Бої у Курській області не вплинули на транзит російського газу через Україну. Там пролягає основний маршрут

Транзит російського газу через українську газотранспортну систему проходить у штатному режимі.

Про це у пресслужбі "Оператора ГТС України" повідомили галузевому виданню ExPro.

"Номінації підтверджені, фізичний потік газу зберігається", – зазначають в компанії.

Обсяги транзиту російського газу 7 серпня становлять близько 39,5 млн куб м, на 6,8% менше, ніж напередодні (42,4 млн куб м).

В цілому це відповідає середнім обсягам транзиту російського газу у 2024 році, які зберігаються на рівні 42-42,4 млн куб м на добу.

У середу 7 серпня у російських Телеграм-каналах з’явилися непідтверджені повідомлення, що Збройні сили України взяли під контроль газовимірювальну станцію "Суджа" у Курській області РФ.

ГВС "Суджа" є ключовим об’єктом постачання російського газу до Європи через Україну, наразі це єдина точка, через яку російський газ надходить до України для його транспортування до європейських замовників.

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Нагадаємо, у травні 2022 року Оператор ГТС через через втручання окупантів у роботу своїх об’єктів у зоні бойових дій припинив прийом газу з Росії у фізичній точці з’єднання "Сохранівка", яка забезпечувала близько третини транзиту російського газу в ЄС. При цьому Оператор ГТС вказував на можливість тимчасово перенести транзит газу з цієї точки на точку входу "Суджа".

Водночас у "Газпромі" заявили, що не вважають втрату "Оператором ГТС України" контролю над своїми об’єктами у зоні бойових дій підставою для оголошення форс-мажору і не буде перенаправляти обсяги газу на інший маршрут, запропонований українською стороною.

Нагадаємо, договір між "Нафтогазом України" та "Газпромом" на організацію транспортування, транспортну угоду між "Нафтогазом" та Оператором ГТС, а також міжоператорську угоду між Оператором ГТС та "Газпромом" було підписано 30 грудня 2019 року. Контракт передбачає транзит у 2021-2024 роках по 40 млрд кубометрів газу на рік, але ця умова не виконується.

У 2023 році транзит російського газу через газотранспортну систему України знизився на 28,4% (на 5,81 млрд кубометрів) порівняно з 2022 роком – до 14,65 млрд кубометрів.