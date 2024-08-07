Наслідки мобілізації від Путіна: У Росії збільшився дефіцит інженерів

За шість місяців 2024 року в Росії збільшилася нестача інженерів за більшістю спеціальностей. На сьогодні людей із цією професією шукає кожна п'ята російська компанія.

Про це йдеться в даних рекрутингових сервісів, передає The Moscow Times.

У hh.ru повідомили, що найбільше посилився дефіцит інженерів пусконалагоджувальних робіт. Тут кількість вакансій перевищує кількість резюме на 86%, рік тому цей показник дорівнював 13%. Також утричі зріс розрив між попитом та пропозицією для інженерів-електронників, кошторисників, екологів, фахівців з охорони праці та техніки безпеки.

Бракує російським підприємствам і головних інженерів проєктів, енергетиків, конструкторів, фахівців із якості, пусконалагоджувальних робіт, експлуатації та DevOps-проесіоналів, які займаються синхронізацією етапів створення програмного продукту.

Як зазначається, зараз пошук кваліфікованого інженера в Росії може зайняти рік.

Інформацію підтверджують і SuperJob. За даними сервісу, у серпні інженери увійшли до трійки найбільш затребуваних фахівців у виробництві та будівництві. Найчастіше роботодавці шукають технологів, енергетиків, конструкторів та проєктувальників.

При цьому 2024 року зарплати таких фахівців зросли на 16-24%, однак нові суми не здатні залучити достатню кількість професіоналів, особливо в будівельному секторі.

Крім того, до браку інженерних кадрів призвели розрив поколінь і невідповідність освітніх програм реальним вимогам роботодавців.

Проблеми з роботою в Росії

У липні Центробанк РФ заявив, що забезпеченість кадрами в Росії за другий квартал оновила черговий мінімум за всю історію спостережень.

Причинами назвали демографію та війну, і обидва фактори погіршуються.

У середині червня цього року повідомлялося, що торгівельні мережі в Росії зіткнулися із рекордним за останні 20 років дефіцитом кадрів.

У квітні стало відомо, що російська влада спростить умови залучення працівників до понаднормової роботи в умовах рекордного дефіциту кадрів.

За оцінками російського центробанку, забезпеченість кадрами в Росії у першому кварталі 2024 року впала до мінімуму за всю історію спостережень. Серед причин дефіциту персоналу: збільшення армії, збільшення кількості робочих місць у ВПК, демографія та від'їзд із країни.

Дефіцит робочої сили в Росії становить 2,5 млн осіб, передусім у будівельній і виробничій галузях, визнавав російський президент Владімір Путін у лютому.

Для порівняння, офіційна штатна чисельність російської армії без урахуванням найманців та приватних військових угрупувань становить 2,2 млн осіб, у тому числі 1,32 військовослужбовців. У грудні минулого року Путін своїм указом збільшив їх кількість на 170 тис. осіб.

Дефіцит робітників почав стрімко зростати після оголошення Путіним у вересні 2022 року мобілізації для поповнення російських окупаційних військ. За даними Міноборони, планувалося мобілізувати 300 тис. осіб, однак справжня кількість може бути більшою.

Водночас Росія втрачає трудових мігрантів через зменшення заробітків внаслідок падіння рубля.