"Нафтогаз" не зміг відсудити 7 мільйонів за охорону АЗС мережі Glusco

Господарський суд Києва відмовив ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдинг" у стягненні 6,7 млн грн витрат з ТОВ "Глуско Рітейл" на охорону мережі АЗК Glusco за час її управління.

Про це повідомляє пресслужба Агентства з розшуку та менеджменту активів у Facebook.

"7 серпня 2024 року під час розгляду Господарським судом міста Києва справи № 910/1723/24 було відмовлено у задоволенні позовної заяви ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдинг" до ТОВ "Глуско Рітейл" щодо стягнення витрат на охорону у розмірі 6 706 402,48 грн", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що суд підтримав позицію АРМА про відсутність правових підстав для задоволення позову, адже позивачем не надано належних доказів витрат.

Як повідомлялося, у травні 2022 року Кабінет міністрів ухвалив рішення про передачу мережі АЗС Glusco, яку пов’язували з оточенням Віктора Медведчука, в управління НАК "Нафтогаз України".

Згодом АРМА звинуватило "Нафтогаз" у наданні недостовірної інформації про доходи від управління активами. Відтак, АРМА в односторонньому порядку розірвало договір управління мережею АЗС Glusco. Структури "Нафтогазу" оскаржували це рішення у суді, проте безрезультатно.

У вересні 2023 року Агентство з розшуку та менеджменту активів передало мережу АЗС Glusco в управління "Укрнафті", але процес передачі затягнувся через судові суперечки з "Нафтогазом".

Мережа АЗС Glusco сформована на базі роздрібного бізнесу компанії "Роснєфть", яку у 2016 році викупила швейцарська Proton Energy Group S.A. через споріднену Glusco Energy S.A. ТОВ "Глуско Україна" раніше стало ексклюзивним постачальником зрідженого газу із заводів російської "Роснєфти" та найбільшим імпортером цього палива в Україну.

Glusco Energy S.A., як і Proton Energy S.A., офіційно належали ізраїльському бізнесмену Нісану Моїсеєву, який визнавав, що є другом Віктора Медведчука – кума президента Росії Владіміра Путіна. Водночас наявність спільного бізнесу із Медведчуком Моїсеєв заперечував.