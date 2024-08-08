В Україні продовжує дорожчати картопля. Ціни сягнули максимуму за п’ять сезонів

Українська картопля продовжує дорожчати. Наразі вона коштує в межах 13-18 грн/кг ($0,32-0,44 /кг), що в середньому на 20% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Зазначається, що при цьому попит на картоплю на українському ринку залишається досить високим.

Як наголошують фахівці, чергове здорожчання картоплі було зумовлено низкою причин. Насамперед це пов’язано зі скороченням поставок із господарств, оскільки через посуху в низці регіонів виробники змушені були призупинити збиральні роботи.

Крім того, продавці говорили про нечисленну пропозицію продукції високої якості, що також надавало підтримку цінам.

Читайте також: В Україні дешевшають помідори

Водночас аналітики зазначають, що вже сьогодні ціни на картоплю в Україні в середньому на 82% вищі, ніж у першій половині серпня 2023 року. Тоді відвантаження цієї продукції відбувалося не дорожче 10 грн/кг ($0,24/кг).

Також нинішні ціни є найвищими, як мінімум за останні 5 сезонів. При цьому, з огляду на активні темпи збуту картоплі, багато українських фермерів заявляють про свій намір вже наступного тижня здійснити чергові спроби підвищити ціни в цьому сегменті.

Як повідомлялося, в Україні почала стрімко дорожчати капуста, ціни вже перевищили торішні.