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Новини
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В Україні продовжує дорожчати картопля. Ціни сягнули максимуму за п’ять сезонів

картопля

Українська картопля продовжує дорожчати. Наразі вона коштує в межах 13-18 грн/кг ($0,32-0,44 /кг), що в середньому на 20% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Зазначається, що при цьому попит на картоплю на українському ринку залишається досить високим.

Як наголошують фахівці, чергове здорожчання картоплі було зумовлено низкою причин. Насамперед це пов’язано зі скороченням поставок із господарств, оскільки через посуху в низці регіонів виробники змушені були призупинити збиральні роботи.

Крім того, продавці говорили про нечисленну пропозицію продукції високої якості, що також надавало підтримку цінам.

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Водночас аналітики зазначають, що вже сьогодні ціни на картоплю в Україні в середньому на 82% вищі, ніж у першій половині серпня 2023 року. Тоді відвантаження цієї продукції відбувалося не дорожче 10 грн/кг ($0,24/кг).

Також нинішні ціни є найвищими, як мінімум за останні 5 сезонів. При цьому, з огляду на активні темпи збуту картоплі, багато українських фермерів заявляють про свій намір вже наступного тижня здійснити чергові спроби підвищити ціни в цьому сегменті.

Як повідомлялося, в Україні почала стрімко дорожчати капуста, ціни вже перевищили торішні.

Автор: 

продукти (730) ціни (3440)


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Топ коментарі
+5
Курс долара, курс пального, зарплати, електроенергія. Все виросло. Як може подевшати картопля?
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08.08.2024 15:27
+5
Можна налагодити поставку картоплі з Курської області.
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08.08.2024 15:28
+5
Щось *********** мовчить про борщовий набір
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08.08.2024 15:35
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кавуни теж вже дорожчали
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08.08.2024 15:17 Відповісти
Що дивного? Спека неймовірна, на півдні особливо. Вигоріла в грунті.
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08.08.2024 15:22 Відповісти
Курс долара, курс пального, зарплати, електроенергія. Все виросло. Як може подевшати картопля?
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08.08.2024 15:27 Відповісти
Можна налагодити поставку картоплі з Курської області.
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08.08.2024 15:28 Відповісти
Зате неймовірно дешеві кауни. Треба міняти кавуни на картоплю.
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08.08.2024 15:32 Відповісти
На макарони переходимо...
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08.08.2024 15:33 Відповісти
Мішок картоплі на цілу зиму хватить...є макарони,крупи,та інше...
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08.08.2024 15:35 Відповісти
Вибачте, самі живете?),
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08.08.2024 17:03 Відповісти
Щось *********** мовчить про борщовий набір
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08.08.2024 15:35 Відповісти
Це таке тонке намякування для менеджерів ЗСУ. Можливо можна повертати резнікова до мо.
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08.08.2024 15:49 Відповісти
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08.08.2024 15:53 Відповісти
В Южной Корее картопля 186 гривен. Но как то живут.
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08.08.2024 17:00 Відповісти
Серед причин подорожчання немає неврожаю.Бульба вродила,у всякому випадку у Львівській області.На Шуварі вона зараз по 10-12 гривень,думаю у вересні буде по 5-7,в жовтні можна буде купити і за три...
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08.08.2024 17:23 Відповісти
Дієтологи та лікарі говорять, шо жаріН картОпєль це отрава. А я іншої і не їм Значить будем харчуватись крупами та макаронними виробами.
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08.08.2024 17:25 Відповісти
Замість смаженої можна їсти запечену в духовці, у фользі - повний ютуб рецептів.
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08.08.2024 21:25 Відповісти
А я люблю жарену на салі
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08.08.2024 21:32 Відповісти
Купляю тут по $1,2/кг
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08.08.2024 17:51 Відповісти

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