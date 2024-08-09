Транзит російського газу Україною продовжується у штатному режимі, – Оператор ГТС

Попри події поблизу Суджі у Курській області Росії транзит газу європейським замовникам відбувається у штатному режимі.

Про це повідомили у пресслужбі ТОВ "Оператор ГТС України", передає Укрінформ.

"Транспортування газу європейським замовникам відбувається в штатному режимі, без змін. Номінації підтверджені, фізичний потік газу зберігається", – повідомили журналістам у компанії.

Раніше видання The Washington Post із посиланням на радника президента України Володимира Зеленського писало, що ЗСУ взяли під контроль газовимірювальну станцію "Суджа", через яку здійснюється транзит російського через Україну до ЄС. Українські посадовці цю інформацію офіційно не коментували.

Наразі "Суджа" – це єдина точка, через яку російський газ надходить до України для його транспортування до європейських замовників.

Після повідомлень про встановлення контролю ЗСУ над цією станцією ціни на газ у Європі вперше з грудня досягли $435 за тисячу кубометрів на тлі побоювань за транзит російського газу через Україну.

Водночас номінація на транзит російського газу через українську газотранспортну систему 8 серпня знизилася до 37,25 млн кубометрів, що на 6% менше, ніж днем раніше. Це найнижче значення транзиту з 1 травня 2023 року. Попередньо, 9 серпня транзит має відновитися до звичних обсягів – об`єм підтвердженої номінації на транзит газу становить 41,7 млн кубометрів, свідчать дані Оператора ГТС України.

У російському "Газпромі" повідомили, що продовжують подавати газ до Європи через станцію "Суджа". Водночас транзитний потік газу через Україну знизився на 12% "на тлі напруженості в зоні проходження магістралі".