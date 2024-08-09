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Новини
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Кабмін виділить 2,7 мільярда на відбудову чотирьох населених пунктів у прикордонних з РФ областях

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль

Кабінет міністрів ухвалив рішення спрямувати 2,7 млрд грн на відбудову чотирьох населених пунктів у прикордонних з РФ областях.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

Він нагадав, що минулого року був започаткований експериментальний проєкт з комплексного відновлення низки населених пунктів. Зокрема, це Ягідне на Чернігівщині, Посад-Покровське на Херсонщині, Циркуни в Харківській області, Тростянець на Сумщині.

"Сьогодні уряд дав доручення Мінінфраструктури про необхідність швидко опрацювати й направити невідкладно на комплексну відбудову цих населених пунктів 2,7 млрд грн", – наголосив прем’єр.

За словами Шмигаля, зазначені кошти мають піти на відновлення критичної інфраструктури, ремонт і будівництво нових житлових будинків, дитячих садочків, амбулаторій, захисних споруд та адміністративних будівель.

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Крім того, Кабінет міністрів уповноважив Мінінфраструктури продовжити угоду з Європейським інвестиційним банком для розбудови системи водопостачання та водовідведення у Миколаєві.

Як повідомлялося, Бельгія виділить 150 мільйонів євро на проєкти відбудови в Україні

Автор: 

Кабмін (7742) Шмигаль Денис (1484) відбудова (39)


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Топ коментарі
+22
Плитку! Плитку тротуарну перекласти не забудьте!
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09.08.2024 15:11
+21
черговий дерибан ненажерливих зелених мразот.....
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09.08.2024 15:07
+17
Ви хоч головою думаєте мільярди на відбудову прикордоних населених пунктів ,а є гарантія що завтра знову не прилитять каби ? жителів треба відселити у безпечні регіони, а відбудовувати коли буде безпека чи знову розпиляти бюджетні кошти ?
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09.08.2024 15:14
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09.08.2024 15:05 Відповісти
Суджа - перша в списку...
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09.08.2024 15:06 Відповісти
черговий дерибан ненажерливих зелених мразот.....
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09.08.2024 15:07 Відповісти
Випадково той чорний автомобіль завалений грошима не та допомога?
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09.08.2024 15:07 Відповісти
Плитку! Плитку тротуарну перекласти не забудьте!
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09.08.2024 15:11 Відповісти
Та нафіга та плитка..людинозатратна..звичайний асфальт, але за ціною мармурових плит..
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09.08.2024 15:16 Відповісти
А мармур, сподіваюсь, каррарський? З експрес - доставкою літаками?
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09.08.2024 15:52 Відповісти
Особисто препіздентським!
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09.08.2024 16:39 Відповісти
Ви хоч головою думаєте мільярди на відбудову прикордоних населених пунктів ,а є гарантія що завтра знову не прилитять каби ? жителів треба відселити у безпечні регіони, а відбудовувати коли буде безпека чи знову розпиляти бюджетні кошти ?
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09.08.2024 15:14 Відповісти
В конце коммента риторический вопрос.
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09.08.2024 15:18 Відповісти
Кабмін виділить .... Ахмєткин ставлений вкрав 2,7 мільярда і спише це на відбудову чотирьох населених пунктів у прикордонних з РФ областях по прикладу кооперативу "Озеро".
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09.08.2024 15:15 Відповісти
Понятно, БАБКИ уже стырили - надо по бухгалтерии провести, аля: "пять порций шашлыка выбросила в пропасть..."
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09.08.2024 15:15 Відповісти
Шість. Шість порцій. За кількістю "патужних менеджерав".
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09.08.2024 15:54 Відповісти
ці ? тяжьолоє наслєдіє рєжима януковіча ?

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09.08.2024 19:58 Відповісти
Ці. "Братья па класу..."
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10.08.2024 00:36 Відповісти
Хто бажає з'їздити в прикордонні населенні пункти і перевірити відбудову? Ніхо не бажає? Зашибісь схема.
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09.08.2024 15:18 Відповісти
Але будувати оборонні споруди поблизу фронту ніззя!
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09.08.2024 15:24 Відповісти
О, ще давайте почніть ремонтувати дороги на суджу... Хоча й у якцапів вони на диво якісні
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09.08.2024 15:23 Відповісти
В тцк, мусорів і МНС теж ремонти в конторах ідуть повним ходом ,навіть не криються... Нахіба те озброєння та дрони

...
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09.08.2024 15:24 Відповісти
А що війна вже закінчилася? Чи шукають де гроші розбазарити аби на ЗСУ менше виділити.
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09.08.2024 15:27 Відповісти
Мабуть вже розбазарили, тепер шукають крайнього, потім скажуть, кацапи знищили
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09.08.2024 15:31 Відповісти
Прям от вже виділяйте , все добре вже ....бо нема за шо мерси купляти .
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09.08.2024 15:28 Відповісти
На оборонні фортифікації у прикордонні в них можливостей немає, бо каб прилетить...А плітка і бордюри з титану мабуть будуть.
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09.08.2024 15:28 Відповісти
Розстріляти зе-пі-дорів
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09.08.2024 15:30 Відповісти
чи, розвісити на каштанах за причинні місця, нехай гойдаються...
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09.08.2024 15:46 Відповісти
За рояльні місця!!!

І те, що грав під фанеру, не буде виправданням!!!
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09.08.2024 16:29 Відповісти
не грав, а імітував гру під фанеру...
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09.08.2024 16:35 Відповісти
На ліхтарях..не чіпайте бідолашні дерева..
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09.08.2024 16:41 Відповісти
Переконали, зелених на каштанах, а голубих ригів на дротах поміж ліхтарів.
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09.08.2024 16:51 Відповісти
Після візиту президента в Тростянець якісь фірми виграли тендери на 700 млн на відбудову залізничного вокзалу і будівель на привокзальній площі, дороги Н-12 через місто і двох п'ятиповерхівок. З усього цього відновлюється одна п'ятиповерхівка. Вокзал розібрали що могли і зникли. Дорогу розрили, почали робити зливну каналізацію, тротуари, які були, зняли і зникли.
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09.08.2024 15:31 Відповісти
Люди є в Циркунах? - для кого відбудовувати? - може зараз ремонт а віина закінчиться тоді и будувати
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09.08.2024 15:39 Відповісти
Може, відновлювати слід після війни, а не в розпал, коли знову все розгатять? Чи освоєння кошт чекати не може?
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09.08.2024 15:47 Відповісти
Ви абсолютно праві!! Все що робить т.з. "влада" квартальних це освоєння. скирдують у Швейцарії та офшорах
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09.08.2024 15:56 Відповісти
А людям де жити запропонуєте, корисні ІDi0Tи? На заході втридорога оренду платити? Аби ти сама до кінця війни на згарищі жила.
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09.08.2024 20:01 Відповісти
жмиГаль, дави їх гад!
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09.08.2024 15:48 Відповісти
Це там де КАБи і дрони щодня???

А не краще евакуювати людей і платити їм щоб облаштовувались на новому місці? Так і люди цілі і всі "ремонти" хоч не дарма будуть?
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09.08.2024 15:55 Відповісти
Там ще якийсь "міжнародний" пункт пропуску розх...їб зруйнували. Треба відновити!
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09.08.2024 16:00 Відповісти
Зелена під@расня вже навіть не заморочується вигадати щось розумне, щоб нас наїпти - сцить просто поміж очі та регоче.
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09.08.2024 16:01 Відповісти
Саме час забути про оснащення Армії і оборону. Головне щось насхематозити там, де за короткий час все спишеться на кацапів.
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09.08.2024 16:04 Відповісти
Посад-покровське вже хвалили!!

Що знову треба Осваівать??

Коли ж ви нажретесь землі сирої падли зелені!!!???
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09.08.2024 16:35 Відповісти
Бажаю усім тим "правдоборцям" в комєнтах, які проти відновлення звільнених міст, зимувати у напівзруйнованих будинках без світлу і газу.
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09.08.2024 19:58 Відповісти

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