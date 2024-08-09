Кабмін виділить 2,7 мільярда на відбудову чотирьох населених пунктів у прикордонних з РФ областях

Кабінет міністрів ухвалив рішення спрямувати 2,7 млрд грн на відбудову чотирьох населених пунктів у прикордонних з РФ областях.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

Він нагадав, що минулого року був започаткований експериментальний проєкт з комплексного відновлення низки населених пунктів. Зокрема, це Ягідне на Чернігівщині, Посад-Покровське на Херсонщині, Циркуни в Харківській області, Тростянець на Сумщині.

"Сьогодні уряд дав доручення Мінінфраструктури про необхідність швидко опрацювати й направити невідкладно на комплексну відбудову цих населених пунктів 2,7 млрд грн", – наголосив прем’єр.

За словами Шмигаля, зазначені кошти мають піти на відновлення критичної інфраструктури, ремонт і будівництво нових житлових будинків, дитячих садочків, амбулаторій, захисних споруд та адміністративних будівель.

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Крім того, Кабінет міністрів уповноважив Мінінфраструктури продовжити угоду з Європейським інвестиційним банком для розбудови системи водопостачання та водовідведення у Миколаєві.

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