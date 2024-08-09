Кабмін виділить 2,7 мільярда на відбудову чотирьох населених пунктів у прикордонних з РФ областях
Кабінет міністрів ухвалив рішення спрямувати 2,7 млрд грн на відбудову чотирьох населених пунктів у прикордонних з РФ областях.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.
Він нагадав, що минулого року був започаткований експериментальний проєкт з комплексного відновлення низки населених пунктів. Зокрема, це Ягідне на Чернігівщині, Посад-Покровське на Херсонщині, Циркуни в Харківській області, Тростянець на Сумщині.
"Сьогодні уряд дав доручення Мінінфраструктури про необхідність швидко опрацювати й направити невідкладно на комплексну відбудову цих населених пунктів 2,7 млрд грн", – наголосив прем’єр.
За словами Шмигаля, зазначені кошти мають піти на відновлення критичної інфраструктури, ремонт і будівництво нових житлових будинків, дитячих садочків, амбулаторій, захисних споруд та адміністративних будівель.
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Крім того, Кабінет міністрів уповноважив Мінінфраструктури продовжити угоду з Європейським інвестиційним банком для розбудови системи водопостачання та водовідведення у Миколаєві.
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виділить.... Ахмєткин ставлений вкрав 2,7 мільярда і спише це на відбудову чотирьох населених пунктів у прикордонних з РФ областях по прикладу кооперативу "Озеро".
...
І те, що грав під фанеру, не буде виправданням!!!
А не краще евакуювати людей і платити їм щоб облаштовувались на новому місці? Так і люди цілі і всі "ремонти" хоч не дарма будуть?
розх...їбзруйнували. Треба відновити!
Що знову треба Осваівать??
Коли ж ви нажретесь
землі сироїпадли зелені!!!???