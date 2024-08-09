Перегріта економіка Росії починає виснажуватися, зростання ВВП уповільниться вдвічі, – Bloomberg

Перегріта економіка Росії наближається до охолодження. Трудові ресурси та виробничі потужності практично вичерпані, а будівельний та банківський сектори після скасування пільгової іпотеки більше не захищені від впливу надвисоких відсоткових ставок.

Опитані Bloomberg економісти вважають, що хоча ВВП Росії підскочив більш ніж на 4% в річному вимірі у другому кварталі 2024 року, зростання сповільниться до половини цього рівня протягом решти року і впаде до 0,5-1,5% наступного року передає LIGA.net.

Після початку повномасштабної війни РФ проти України в лютому 2022 року уряд Росії масово збільшив витрати на військову та оборонну промисловість і, намагаючись пом'якшити вплив санкцій, на бізнес, що призвело до перегріву економіки до рівня, небаченого з часів світової фінансової кризи 2008 року.

"Резерви робочої сили і виробничих потужностей майже вичерпані", – визнала голова Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна.

За даними Федеральної служби статистики, підприємствам у Росії зараз не вистачає понад 2 млн працівників. Рівень безробіття, ключової ознаки перегріву економіки, знизився до історичного мінімуму в Росії – 2,4%, що менше, ніж у будь-якій із країн "Великої сімки".

Видання пише, що російська військова промисловість, схоже, вперлася в стелю зростання через жорстку конкуренцію за робочу силу, обмеження на використання обладнання та дедалі вужчий доступ до імпортних компонентів.

"Цивільні" галузі навряд чи зможуть компенсувати військовий сектор, бо все більше споживачів стикаються з реальністю запозичень за ставками 20% і вище.

За даними Мінекономіки Росії, економічна активність у червні продемонструвала ознаки охолодження в більшості секторів, а темпи зростання будівництва за цей період були найнижчими з 2020 року.

Зростання переробної промисловості, зумовлене військовими замовленнями, було вдвічі меншим у червні проти травня. Оптова торгівля, включно з продажем енергоносіїв, сповільнилася до менш ніж 2% після двозначних показників у попередні місяці.

У липні Центробанк РФ підвищив ключову процентну ставку на 200 базисних пунктів до 18%, що є найвищим показником із перших тижнів повномасштабної війни, щоб протистояти ризикам стагфляції, оскільки зростання цін продовжує прискорюватися.

Водночас капітальні інвестиції в Росії залишаються високими, що в довгостроковій перспективі може вплинути на межі економічного зростання.

Як повідомлялося, раніше в Центробанку РФ заявили, що російська економіка наступного року уповільнить темпи зростання практично до нуля, інфляція в ній у півтора раза перевищить початкові прогнози, а поставки імпортних товарів продовжуватиме скорочуватися.

У липні Центробанк РФ заявив, що забезпеченість кадрами в Росії за другий квартал оновила черговий мінімум за всю історію спостережень.

Причинами назвали демографію та війну, і обидва фактори погіршуються.

У середині червня цього року повідомлялося, що торгівельні мережі в Росії зіткнулися із рекордним за останні 20 років дефіцитом кадрів.