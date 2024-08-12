Айтішники їдуть за кордон: Кількість працівників у 50 найбільших українських ІТ-компаніях продовжує падати
Кількість працівників у 50 найбільших IT-компаніях України за підсумками першого півріччя 2024 року зменшилася на 2,4 тис., або на 2,9%.
Основні причини зменшення штату – легалізація працівників за кордоном, зменшення кількості проєктів та звільнення не задіяних у їх реалізації фахівців, пише галузеве видання DOU.
Відтак, загальна кількість фахівців у 50 найбільших IT-компаніях України станом на липень 2024 року становила 79,4 тис. Це айтівці, які перебувають в Україні, і ті, які виїхали за кордон, але сплачують податки в Україні.
За даними видання, половина компаній із топ-50 продовжують легалізувати релокованих українських фахівців за кордоном і вказують це як одну з причин відпливу спеціалістів. Ще у чверті компаній самостійно звільнялися фахівці на "бенчі". Вісім компаній активно запускали нові проєкти та розвивали поточні. Стільки ж компаній мали організаційні зміни.
Зокрема, кількість співробітників у найбільшій українській сервісній ІТ-компанії "EPAM Україна" за останні пів року зменшилася на 386 фахівців. Ці зміни відбулися з кількох причин: легалізація частини спеціалістів за кордоном, звільнення за власним бажанням співробітників з резерву та обережність клієнтів щодо розміщення проєктів в Україні.
У SoftServe основними причинами зміни кількості фахівців в Україні (- 506 за пів року) залишаються оптимізація резерву та легалізація за кордоном тих колег, які вирішили переїхати.
Зміни у кількості фахівців GlobalLogic Ukraine (- 386 за пів року) пов’язані з легалізацією людей за кордоном, зменшенням кількості проєктів в Україні та природною плинністю кадрів.
Водночас у першому півріччі 2024 року 50 найбільших IT-компаній найняли 5,5 тис. нових фахівців. Половина всіх наймів припадає на продуктові компанії.
Як повідомлялося, загальна кількість фахівців у 50 найбільших IT-компаніях України станом на початок 2024 року становила 81,8 тис. За минулий рік кількість фахівців скоротилася на 10,7 тисячі людей. Водночас українські ІТ-компанії активно купують конкурентів і відкривають офіси за кордоном.
Експорт IT-послуг у 2023 році становив $6,7 млрд, що на 8,4% менше, ніж у 2022 році. Це вперше за 10 років, коли український експорт IT-послуг зменшився. Принаймні з 2013 року експорт ІТ-послуг з України щороку зростав, вперше перевищивши позначку $5 млрд у 2020 році, у 2021 році він підскочив до $6,8 млрд.
Про загальний стан ІТ-галузі в Україні читайте у нашому матеріалі: Падіння експорту, ріст внутрішнього ринку і міграція: Що відбувається в українському ІТ
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Україні не потрібні ці нероби! Нехай їдуть і не пускати їх назад. А тих, хто не поїде - розкуркулити нафіг!
Комп'ютер не пьє, не ходить в кущі, не обідає, не ображається.
За статистикою, наші ІТ-специ, опинившись у Пн. Америці у 90% випадків працюють не за профілем. Як правило, комірниками. Там є прездорові комори...
Сиділи хлоп'ята в Україні, клепали продукт для іноземних компаній... а в бюджет платили крихти.
Зараз половина реклами в Ютуб саме про це "...я роблю книжки-розмальовки, хоча малювати не вмію, за мене це зробив ШІ, а я заробив ____ доларів". Правда в рекламі жодного разу не було сказано скільки він (вона) сплатили податків.
Нехай їдуть ці "безцінні" обійдемось без них.
Єдине що правильно люди пишуть, це коли війна закінчиться і ці "побігайці" полізуть знову в Україну, всі вони повинні пройти фільтрацію і... примусові роботи. Не по "клаві" тицяти а на цементному заводі. Десяток посадять, інші просто не поїдуть. Будуть в Європі туалети мити, бо таких "спеців" там як лайна.
Стівів Джобсів мало а цих робочих бджіл, які роблять масив монотонної роботи скрізь достатньо.
2. Ти навіть не уявляєш на скільки це не проста і місцями дуже напружена робота навіть маючи великий досвід за спиною. І ШІ в роботі допомагає дуже опосередковано і використовується він далеко не часто. Я в ІТ з 2010 року і такої прутні наслухався від знайомих вдосталь. Але чомусь жоден з них не спромігся піти в ІТ. А ті, хто таки наважився, через тиждень другий закидали цю справу зі словами "це не моє". Один спромігся провчитись цілий рік, влаштуватись на роботу, а потім закинути бо не потягнув ні морально ні розумово.
3. Навіть з тих, хто виїхав, переважна більшість ІТшників продовжує допомагати як фінансово, так і фізично шукаючи і передаючи машини та іншу волонтерку на ЗСУ. А такі як ти, зазвичай тільки коменти строчать про фільтрацією нічим не відрізняючись від кацапні. З такими наративами це тобі в Україні робити немає що.
А так, то причини виїзду з України зрозумілі і логічні.
І тому оподаткування ІТ повинне бути на рівні інших. Це чесно.
ІТ компанії заробляють кошти власникам в кишеню, а піару ніби вся економіка на них тримається.
Знову ж таки, не рахуйте непрямі податки. Це податки на кінцеве споживання - хто більше споживає, той більше й платить. І так, в плані податків ви не корисніші касира АТБ, бо касир в АТБ платить податки по повній зі своєї невеликої зарплатні. І пенсію вона/він буде отримувати мінімальну (таку як і Ви), хоч і платить ЄСВ.
І повірте у нас вистачає нормальних білих зарплат в інших галузях, з яких платяться в білу податки. Кажу на прикладі компаній, в яких я працював і зараз працюю.
Це повна нісенітниця. Хто для економіки корисніший - людина, яка витрачає 10 000 чи людина, яка витрачає 100 000? Чим більше люди витрачають - тим більше крові вони вливають в економіку країни. Навіть, якщо не брати до уваги прямі податки. Якщо людина більше споживає - вона оплачує більше робочих місць. І люди на тих робочих місцях, до речі, теж платять податки із своїх зарплат. А зарплати вони свої отримують з ВИТРАЧЕНИХ грошей іншими людьми - вся сфера послуг, виробництво і т.п.
Так що припиняйте оцю демагогію розводити про рівність касирів і т.п. (в економічному плані, звичайно).
ITшник, який заплатив з ЗП 100К грн. податків на 5К грн. значно корисніший людини з зп 10К грн., яка теж заплатила 5К податків. Бо він ще витрачає і платить ПДВ, акцизи, "оплачує більше робочих місць".
Тільки я, наприклад, думаю - а нафіга з моєї ЗП платиться 50К+ прямих податків, і при цьому я ніфіга не корисніший ІТшника? І не кричу на всі боки як на мені тримається економіка? І приставочки в офісі нема, обіди не возять...
Треба й собі переставати платити податки, мабуть. Бо у цій країні інші пріоритети.
І справа не в ITшниках, а в тому, що країна не може нічого запропонувати своїм громадянам. Зараз не може, бо війна (посилено крадуть), раніше - бо просто не мали такого бажання чиновники. І не матимуть. Будуть продовжувати годувати людей лозунгами.
Насправді немає про що сперечатися. Хто хоче жити на певному рівні (я не про можливість все купити), той не має інших альтернатив крім виїхати.
Я сам, мабуть, нікуди не поїду (поки що), але дітей 100% навчатися закордон, а далі хай вирішують самі чи варто сюди повертатися.
Але все рівно я залишаюся з переконанням, що таке явище як ФОП потрібно прибирати.
Звичайно, самозайнята фіз. особа може мати понижену ставку оподаткування, але це точно не про галузь IT чи інші рентабельні напрями економічної активності. Це якщо держава все таки намагатиметься побудувати притомну податкову систему, а не офшор (хоча це теж би спрацювало при нормальній організації).
Чим раніше вивезете дітей - тим їм простіше буде. Вам - важче . Тому, якщо діти ще малі - їдьте самі з ними, не тягніть. Якщо вже більш-менш дорослі, то відправляйте їх на навчання якомога швидше.
ФОП - це абомінація, в тому вигляді, що зараз є, я згоден. Дуже багато зловживань. Податкова система має бути переглянута. Але, якщо податкові умови будуть такими ж, як і в розвинутих країнах, всі хто зможуть - поїдуть. І це також треба враховувати. Справедливо чи ні, але для економіки це буде удар суттєвий.
Ви все вірно зробили.
перший - про чистий оборот в $7,3 млрд
ви - про 20.8 млрд вже податків.
Никак. Без IT сейчас никто обойтись не может. Ни одно направление экономики.
Крім того, 5% податку ІТшникам було не від хорошого державного життя дано. Оскільки крім такого податку і трохи нижчих ( а усякому разі до 2020) цін на житло Україна нічого особливого не могла запропонувати людям, яких із задоволенням приймали у будь-якій країні світу. Я зараз, звичайно, про профі, а не мамкіних ІТшникіа після 3 місячних курсів.
У статті акцентують, що вони продовжують виїзджати. Питається - як ??
Ну а з приводу як - ну, всі ж дорослі люди і розуміють рівень бабла в отраслі. При слові "ІТшник" у ТЦКшників зразу замість очей "$$ $$" стає. І знову ж таки, не завжди ліві хвороби купуються (хоча і це також). Просто можна купити чесне відношення і реальний розгляд твоїх хвороб справжніх, а не "годєн" за 5 хвилин.
Уяви що ти заробляєш 4 -5 тис доларів і тут ти їх тратиш і створюєш можливість іншим заробити
Але тобі не зрозуміти що таке чистий дохід )
Що саме буде рухати програма, якщо машиніста потягу не буде ?
У вас в голові вже майбутнє настало - робо-поїзди ?!
Якщо мобілізують машиністів тепловозів, квитки продавати нащо ? Поїзди встануть.
Потрібен баланс.
Для цього придумали бронювання.
Усих айтішніків, які забезпечують роботу мереж забронювали.
Але, пролетарії вирішали, що всі рівні і айтішники повинні воювати. Ну ок, натяк зрозумів. Зараз в Польщі плачу податки. Продовжую витрачати гроші на розвиток дітей, але вже підтримую польську економіку.
Зробили себе разом 🤦
Ковід і напад рашистів тільки пришвидшили цей процес.