Айтішники їдуть за кордон: Кількість працівників у 50 найбільших українських ІТ-компаніях продовжує падати

Кількість працівників у 50 найбільших IT-компаніях України за підсумками першого півріччя 2024 року зменшилася на 2,4 тис., або на 2,9%.

Основні причини зменшення штату – легалізація працівників за кордоном, зменшення кількості проєктів та звільнення не задіяних у їх реалізації фахівців, пише галузеве видання DOU.

Відтак, загальна кількість фахівців у 50 найбільших IT-компаніях України станом на липень 2024 року становила 79,4 тис. Це айтівці, які перебувають в Україні, і ті, які виїхали за кордон, але сплачують податки в Україні.

За даними видання, половина компаній із топ-50 продовжують легалізувати релокованих українських фахівців за кордоном і вказують це як одну з причин відпливу спеціалістів. Ще у чверті компаній самостійно звільнялися фахівці на "бенчі". Вісім компаній активно запускали нові проєкти та розвивали поточні. Стільки ж компаній мали організаційні зміни.

Зокрема, кількість співробітників у найбільшій українській сервісній ІТ-компанії "EPAM Україна" за останні пів року зменшилася на 386 фахівців. Ці зміни відбулися з кількох причин: легалізація частини спеціалістів за кордоном, звільнення за власним бажанням співробітників з резерву та обережність клієнтів щодо розміщення проєктів в Україні.

У SoftServe основними причинами зміни кількості фахівців в Україні (- 506 за пів року) залишаються оптимізація резерву та легалізація за кордоном тих колег, які вирішили переїхати.

Зміни у кількості фахівців GlobalLogic Ukraine (- 386 за пів року) пов’язані з легалізацією людей за кордоном, зменшенням кількості проєктів в Україні та природною плинністю кадрів.

Водночас у першому півріччі 2024 року 50 найбільших IT-компаній найняли 5,5 тис. нових фахівців. Половина всіх наймів припадає на продуктові компанії.

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Як повідомлялося, загальна кількість фахівців у 50 найбільших IT-компаніях України станом на початок 2024 року становила 81,8 тис. За минулий рік кількість фахівців скоротилася на 10,7 тисячі людей. Водночас українські ІТ-компанії активно купують конкурентів і відкривають офіси за кордоном.

Експорт IT-послуг у 2023 році становив $6,7 млрд, що на 8,4% менше, ніж у 2022 році. Це вперше за 10 років, коли український експорт IT-послуг зменшився. Принаймні з 2013 року експорт ІТ-послуг з України щороку зростав, вперше перевищивши позначку $5 млрд у 2020 році, у 2021 році він підскочив до $6,8 млрд.

Про загальний стан ІТ-галузі в Україні читайте у нашому матеріалі: Падіння експорту, ріст внутрішнього ринку і міграція: Що відбувається в українському ІТ