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Айтішники їдуть за кордон: Кількість працівників у 50 найбільших українських ІТ-компаніях продовжує падати

іт

Кількість працівників у 50 найбільших IT-компаніях України за підсумками першого півріччя 2024 року зменшилася на 2,4 тис., або на 2,9%.

Основні причини зменшення штату – легалізація працівників за кордоном, зменшення кількості проєктів та звільнення не задіяних у їх реалізації фахівців, пише галузеве видання DOU.

Відтак, загальна кількість фахівців у 50 найбільших IT-компаніях України станом на липень 2024 року становила 79,4 тис. Це айтівці, які перебувають в Україні, і ті, які виїхали за кордон, але сплачують податки в Україні.

Кількість працівників у 50 найбільших IT-компаніях України

За даними видання, половина компаній із топ-50 продовжують легалізувати релокованих українських фахівців за кордоном і вказують це як одну з причин відпливу спеціалістів. Ще у чверті компаній самостійно звільнялися фахівці на "бенчі". Вісім компаній активно запускали нові проєкти та розвивали поточні. Стільки ж компаній мали організаційні зміни.

Кількість працівників у 50 найбільших IT-компаніях України

Зокрема, кількість співробітників у найбільшій українській сервісній ІТ-компанії "EPAM Україна" за останні пів року зменшилася на 386 фахівців. Ці зміни відбулися з кількох причин: легалізація частини спеціалістів за кордоном, звільнення за власним бажанням співробітників з резерву та обережність клієнтів щодо розміщення проєктів в Україні.

У SoftServe основними причинами зміни кількості фахівців в Україні (- 506 за пів року) залишаються оптимізація резерву та легалізація за кордоном тих колег, які вирішили переїхати.

Зміни у кількості фахівців GlobalLogic Ukraine (- 386 за пів року) пов’язані з легалізацією людей за кордоном, зменшенням кількості проєктів в Україні та природною плинністю кадрів.

Водночас у першому півріччі 2024 року 50 найбільших IT-компаній найняли 5,5 тис. нових фахівців. Половина всіх наймів припадає на продуктові компанії.

Читайте також: Експорт українських IT-послуг зменшується: У червні падіння поглибилось до 11%

Як повідомлялося, загальна кількість фахівців у 50 найбільших IT-компаніях України станом на початок 2024 року становила 81,8 тис. За минулий рік кількість фахівців скоротилася на 10,7 тисячі людей. Водночас українські ІТ-компанії активно купують конкурентів і відкривають офіси за кордоном.

Експорт IT-послуг у 2023 році становив $6,7 млрд, що на 8,4% менше, ніж у 2022 році. Це вперше за 10 років, коли український експорт IT-послуг зменшився. Принаймні з 2013 року експорт ІТ-послуг з України щороку зростав, вперше перевищивши позначку $5 млрд у 2020 році, у 2021 році він підскочив до $6,8 млрд.

Про загальний стан ІТ-галузі в Україні читайте у нашому матеріалі: Падіння експорту, ріст внутрішнього ринку і міграція: Що відбувається в українському ІТ

Автор: 

звільнення (1003) IT-індустрія (320) ІТ-індустрія (544)


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Топ коментарі
+17
От через таку безмозку худобу й їдуть, нема чого робити на території де проживає біомаса котра вміє лише жерти та срати, а за них не переживай, знайдуть собі роботу, ти за себе переживай, що миєш туалети за гривні.
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12.08.2024 15:30
+13
1. Мізер це 5% від доходу і 20% з ПДВ при повній витраті. Плюс акцизи на пальне і тд. В результаті до 30% прибутку іде в державу. В середньому з 3к$ близько 35 тисяч гривень в бюджет. З економічною грамотністю в тебе не дуже.
2. Ти навіть не уявляєш на скільки це не проста і місцями дуже напружена робота навіть маючи великий досвід за спиною. І ШІ в роботі допомагає дуже опосередковано і використовується він далеко не часто. Я в ІТ з 2010 року і такої прутні наслухався від знайомих вдосталь. Але чомусь жоден з них не спромігся піти в ІТ. А ті, хто таки наважився, через тиждень другий закидали цю справу зі словами "це не моє". Один спромігся провчитись цілий рік, влаштуватись на роботу, а потім закинути бо не потягнув ні морально ні розумово.
3. Навіть з тих, хто виїхав, переважна більшість ІТшників продовжує допомагати як фінансово, так і фізично шукаючи і передаючи машини та іншу волонтерку на ЗСУ. А такі як ти, зазвичай тільки коменти строчать про фільтрацією нічим не відрізняючись від кацапні. З такими наративами це тобі в Україні робити немає що.
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12.08.2024 17:44
+12
Судячи з більшості коментарів, найбільш активно коментують зе-виборці, більшість з яких обділена мізками.
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12.08.2024 15:42
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І яким чином? Їм є на це дозвіл і зелене світло на кордоні?
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12.08.2024 13:38 Відповісти
Тоді на кой вони потрібні такі "свідомі" та "розумні" що краще їм у Тисі втонути чи у вантажівці задихнутись аби не йти у ЗСУ та країну захищати?! До того ж що за впевненість у тому що в ІТ-шніків розуму більше ніж в інших людей?! Вони такі самі люди, чомусь навчились, щось можуть але так само можна казати й про інженерів, слюсарів. А то ти диви, навчився вузькому напрямку по тестуванню програм на якихось курсах на кшталт =ШАГ= чи 3D дизайну, або ще якимось простим діям і вже стали "ах які розумні"! Не варто перебільшувати їх "розум" лише через те що не можете це робити. Вони теж багато чого не вміють що вміють інші майстри своєї справи і серед них чимало недолугих людей і є дійсно таланти ЯК У БУДЬ ЯКІЙ ІНШІЙ ПРОФЕСІЇ!!!
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12.08.2024 16:36 Відповісти
Щось у вас занадто підгоріло. В цій статті мова іде саме про айтішників. Якщо узяти статистику ваших "інженерів, слюсарів", то статистика буде така сама.
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12.08.2024 16:59 Відповісти
С такими деньгами из на границе по красной ковровой дорожке проведут.
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12.08.2024 14:08 Відповісти
І нехай їдуть! Сидять, мацають свій макбук, їм за це скажені гроші платять! А ти в шахту, а ти на тракторі спробуй!
Україні не потрібні ці нероби! Нехай їдуть і не пускати їх назад. А тих, хто не поїде - розкуркулити нафіг!
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12.08.2024 14:42 Відповісти
Трактори вже керуються дистанційно з комп'ютера.
Комп'ютер не пьє, не ходить в кущі, не обідає, не ображається.
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12.08.2024 21:31 Відповісти
Та да ... усі трактори вже дистанційно керуються ... І самі вже сіють і пашуть ...
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12.08.2024 21:40 Відповісти
Це вже було в СРСР : пролетаріат (робітничий клас)- авангард суспільства. Але в пролетаріат йшли ті, хто погано вчився, ледарі та бездарі. Отож, який авангард, така й держава. То знову підемо по колу?
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12.08.2024 22:18 Відповісти
В шахту і на трактори візьмуть мігрантів, зєля вже відповідний закон про множинне громадянство подав. ІТшники поїдуть, а тут лишаться депутати, мусора, військові та мігранти
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12.08.2024 22:45 Відповісти
Змий
За статистикою, наші ІТ-специ, опинившись у Пн. Америці у 90% випадків працюють не за профілем. Як правило, комірниками. Там є прездорові комори...
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12.08.2024 15:02 Відповісти
За статистикою, люди які не мають ані уявлення, ані відношення до предмету обговорення, але дуже хочуть висловити свою експертну думку, у 90% випадків пишуть якусь херню. В кращому випадку.
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13.08.2024 01:13 Відповісти
То ви просто не в курсі! 90% ітшників стають комірниками, а 90% комірників стають айтішніками! Як колись казав Ленін - кожна кухарка може керувати макбуком!
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13.08.2024 10:40 Відповісти
Божечки яка втрата!!!
Сиділи хлоп'ята в Україні, клепали продукт для іноземних компаній... а в бюджет платили крихти.
Зараз половина реклами в Ютуб саме про це "...я роблю книжки-розмальовки, хоча малювати не вмію, за мене це зробив ШІ, а я заробив ____ доларів". Правда в рекламі жодного разу не було сказано скільки він (вона) сплатили податків.
Нехай їдуть ці "безцінні" обійдемось без них.
Єдине що правильно люди пишуть, це коли війна закінчиться і ці "побігайці" полізуть знову в Україну, всі вони повинні пройти фільтрацію і... примусові роботи. Не по "клаві" тицяти а на цементному заводі. Десяток посадять, інші просто не поїдуть. Будуть в Європі туалети мити, бо таких "спеців" там як лайна.
Стівів Джобсів мало а цих робочих бджіл, які роблять масив монотонної роботи скрізь достатньо.
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12.08.2024 15:10 Відповісти
От через таку безмозку худобу й їдуть, нема чого робити на території де проживає біомаса котра вміє лише жерти та срати, а за них не переживай, знайдуть собі роботу, ти за себе переживай, що миєш туалети за гривні.
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12.08.2024 15:30 Відповісти
Так і ти роби і зароблять, раз це так просто, як два пальці об асфальт, чого тут стогнеш? Тіх айтішників що знаю і хто за кордон виїхав ще до війни, то працюють айтівцями, туалети не миють. Правда, там життя дорожче, це тут айтішник здається багачем, а там життя дорожче.
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12.08.2024 16:02 Відповісти
Ахаха, ну помрій помрій, фільтратор ти наш мамкін.
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12.08.2024 16:51 Відповісти
Це так не працює.
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12.08.2024 17:21 Відповісти
1. Мізер це 5% від доходу і 20% з ПДВ при повній витраті. Плюс акцизи на пальне і тд. В результаті до 30% прибутку іде в державу. В середньому з 3к$ близько 35 тисяч гривень в бюджет. З економічною грамотністю в тебе не дуже.
2. Ти навіть не уявляєш на скільки це не проста і місцями дуже напружена робота навіть маючи великий досвід за спиною. І ШІ в роботі допомагає дуже опосередковано і використовується він далеко не часто. Я в ІТ з 2010 року і такої прутні наслухався від знайомих вдосталь. Але чомусь жоден з них не спромігся піти в ІТ. А ті, хто таки наважився, через тиждень другий закидали цю справу зі словами "це не моє". Один спромігся провчитись цілий рік, влаштуватись на роботу, а потім закинути бо не потягнув ні морально ні розумово.
3. Навіть з тих, хто виїхав, переважна більшість ІТшників продовжує допомагати як фінансово, так і фізично шукаючи і передаючи машини та іншу волонтерку на ЗСУ. А такі як ти, зазвичай тільки коменти строчать про фільтрацією нічим не відрізняючись від кацапні. З такими наративами це тобі в Україні робити немає що.
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12.08.2024 17:44 Відповісти
Ну в частині податків - ай ті реально платять мізер порівняно з іншими працівниками на звичайній системі оподаткування. 5% від доходу - ні про що, порівняно з 22% ЄСВ від суми окладу, 18% ПДФЛ і 1.5% воєнного збору. ПДВ і акцизи не варто героїчно рахувати - їх платять всі. А щоб отримати 3к доларів зарплати треба заплатити близько 50к грн. лише прямих податків з зарплати, а не 6к як айтівці. Касири в атб платять більше податків.
А так, то причини виїзду з України зрозумілі і логічні.
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13.08.2024 06:29 Відповісти
Ну це теж маніпуляції. Бо касир не платить більше податків в сумі аж ніяким чином при своїй зарплатні. Не треба рахувати "мізер" у відсотках. І ЄСВ я б теж не рахував, бо то не податок і воно іде у пенсійний фонд і відгукнеться на рівні пенсії. А відповідні заробітні плати (не ФОП) мабуть тільки у чиновників, які наші ж податки по кругу мотають і таке оподаткування фіктивне. І ви забули велику кількість тіньових працівничків, які не платять взагалі нічого. Спробуйте підняти оподаткування ІТ галузі на такому ж рівні і побачите чим це закінчиться. В нас далеко не країна мрій з великим рівнем корупції та інших проблем. Якщо податки піднімуться на рівні європейських а рівень всього іншого залишиться в тій же сраці, то вибір для багатьох буде очевидний. Для мене ні, бо я вже тут сракою вріс намертво. А от діти вже вирішать.
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13.08.2024 11:54 Відповісти
Я за те щоб всі платили податки, а не користувалися схемами. ФОПом може бути продавець овочів на ринку чи майстер з ремонту взуття, але аж ніяк не ІТ компанія. Це ж стосується й багатьох інших галузей, які через ФОПи оптимізують податкове навантаження.
І тому оподаткування ІТ повинне бути на рівні інших. Це чесно.
ІТ компанії заробляють кошти власникам в кишеню, а піару ніби вся економіка на них тримається.

Знову ж таки, не рахуйте непрямі податки. Це податки на кінцеве споживання - хто більше споживає, той більше й платить. І так, в плані податків ви не корисніші касира АТБ, бо касир в АТБ платить податки по повній зі своєї невеликої зарплатні. І пенсію вона/він буде отримувати мінімальну (таку як і Ви), хоч і платить ЄСВ.

І повірте у нас вистачає нормальних білих зарплат в інших галузях, з яких платяться в білу податки. Кажу на прикладі компаній, в яких я працював і зараз працюю.
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13.08.2024 13:48 Відповісти
"Знову ж таки, не рахуйте непрямі податки. Це податки на кінцеве споживання - хто більше споживає, той більше й платить. І так, в плані податків ви не корисніші касира АТБ, "

Це повна нісенітниця. Хто для економіки корисніший - людина, яка витрачає 10 000 чи людина, яка витрачає 100 000? Чим більше люди витрачають - тим більше крові вони вливають в економіку країни. Навіть, якщо не брати до уваги прямі податки. Якщо людина більше споживає - вона оплачує більше робочих місць. І люди на тих робочих місцях, до речі, теж платять податки із своїх зарплат. А зарплати вони свої отримують з ВИТРАЧЕНИХ грошей іншими людьми - вся сфера послуг, виробництво і т.п.

Так що припиняйте оцю демагогію розводити про рівність касирів і т.п. (в економічному плані, звичайно).
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13.08.2024 14:53 Відповісти
Звичайно, Ви праві.
ITшник, який заплатив з ЗП 100К грн. податків на 5К грн. значно корисніший людини з зп 10К грн., яка теж заплатила 5К податків. Бо він ще витрачає і платить ПДВ, акцизи, "оплачує більше робочих місць".
Тільки я, наприклад, думаю - а нафіга з моєї ЗП платиться 50К+ прямих податків, і при цьому я ніфіга не корисніший ІТшника? І не кричу на всі боки як на мені тримається економіка? І приставочки в офісі нема, обіди не возять...
Треба й собі переставати платити податки, мабуть. Бо у цій країні інші пріоритети.
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13.08.2024 15:02 Відповісти
Я розумію вашу фрустрацію. Але не я винен у даній ситуації. Якщо поглянути на ситуацію реально, без емоцій, то Ваша теза про рівність для економіки касира із з/п 15к та ІТ шника із з/п 120к не витримує ніякої критики. Справедливо це чи ні - то вже інша справа, на яку економіці насрати. Як вже вам написав Vitaliy Sander вище, такий податок, це був відчайдушний крок держави утримати ІТ спеціалістів в Україні, оскільки нічим іншим (ну зараз ще ціна на житло, і то, дивлячись з якою країною порівнювати) вона утримати їх не може. І питання тут ніфіга не в корисності, а у відкритих можливостях. У вас є можливість взяти і поїхати в Німеччину / США / Тайланд / Австралію і т.п. і без проблем влаштуватися на роботу за своїм фахом або працювати дистанційно з ліжака біля басейну? У ІТ-шників (профі) така можливість є. От і вся різниця, насправді. Знаю купу ІТ шників, які нікуди не хотіли їхати з України лише через оті 5%. Будемо відверті, Україна не може запропонувати своїм громадянам (навіть не говорячи про війну) щось краще, або такого ж рівня, як скажімо Німеччина чи Канада - там чесні суди, захист поліції (а не від поліції), медицину, відсутність булінгу у школах і т.п. Тому, як тільки податки піднімуть до рівня західних країн, більшість профі ІТшників просто скористаються можливість поїхати і все. От я, наприклад, у 2022-2023 платив понад 70к гривень податків на місяць (бІльша частина доходів не через ФОП була, а як у звичайного найманого працівника). І то, тільки 70 завдяки тому, що ЄСВ у стелю впиралося. Так от, платячи 41% податку в Україні, ти отримуєш за великим рахунком *** - вся медицина все одно платна, поліцаї тебе не захищають, а можуть ще й роздягнути на вулиці і чесні суди вас не захистять. І ні з п'яним сусідом, ні з бидло-батьками - бидло-однокласника сина нічого ти не поробиш. А з іншого боку - 35% тут в Німеччині я плачу. В мене у всієї сім'ї медична страховка, поліція мене береже, у малого в школі ніякого булінгу, бидла менше на порядок (або веде себе тихо. Не без ексцесів, звичайно, але в черзі на касі ніхто не кричить, чого так довго!). То скажіть, МАЮЧИ ВИБІР, де ІТшники будуть жити? Ви, я можемо скільки завгодно вважати чи не вважати це справедливістю, але саме так воно є. Ви можете продовжувати виступати за збільшення податків ІТшникам, але це просто закінчиться тим, що 90% профі будуть просто виїждати в інші країни просто тому, що вони МОЖУТЬ ЦЕ ЛЕГКО ЗРОБИТИ. Тому у України по факту простий вибір - 5% податку для ІТшників і вони тут живуть, чи 41%. І вони живуть в інших країнах.
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13.08.2024 15:54 Відповісти
От тут я з Вами погоджуся.
І справа не в ITшниках, а в тому, що країна не може нічого запропонувати своїм громадянам. Зараз не може, бо війна (посилено крадуть), раніше - бо просто не мали такого бажання чиновники. І не матимуть. Будуть продовжувати годувати людей лозунгами.
Насправді немає про що сперечатися. Хто хоче жити на певному рівні (я не про можливість все купити), той не має інших альтернатив крім виїхати.
Я сам, мабуть, нікуди не поїду (поки що), але дітей 100% навчатися закордон, а далі хай вирішують самі чи варто сюди повертатися.

Але все рівно я залишаюся з переконанням, що таке явище як ФОП потрібно прибирати.
Звичайно, самозайнята фіз. особа може мати понижену ставку оподаткування, але це точно не про галузь IT чи інші рентабельні напрями економічної активності. Це якщо держава все таки намагатиметься побудувати притомну податкову систему, а не офшор (хоча це теж би спрацювало при нормальній організації).
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13.08.2024 16:26 Відповісти
Ну ми почали серйозно думати про еміграцію у 2019. Але - вік, зарплата-посада, квартири, дача... Тому дуже повільно процес підготовки йшов. Хоча і розуміли, що заради дитини треба їхати. Війна дала пінка.

Чим раніше вивезете дітей - тим їм простіше буде. Вам - важче . Тому, якщо діти ще малі - їдьте самі з ними, не тягніть. Якщо вже більш-менш дорослі, то відправляйте їх на навчання якомога швидше.

ФОП - це абомінація, в тому вигляді, що зараз є, я згоден. Дуже багато зловживань. Податкова система має бути переглянута. Але, якщо податкові умови будуть такими ж, як і в розвинутих країнах, всі хто зможуть - поїдуть. І це також треба враховувати. Справедливо чи ні, але для економіки це буде удар суттєвий.
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13.08.2024 16:39 Відповісти
Старшому 2 роки довчитися в школі - не зручно зараз рипатися + мовна підготовка. Потім ВУЗ закордоном. З молодшим будемо дивитися по ситуації. Якщо до 17 вийде дотягнути в Україні, будемо жити тут.
Ви все вірно зробили.
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13.08.2024 16:45 Відповісти
Лиш додам що в результаті я теж з вами обома погоджуюсь
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13.08.2024 18:16 Відповісти
Не бреши. $7,3 млрд приносила IT в Украине.
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12.08.2024 18:08 Відповісти
ви говорите про різні речі просто.

перший - про чистий оборот в $7,3 млрд
ви - про 20.8 млрд вже податків.
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12.08.2024 22:28 Відповісти
Так. По перше я промахнувся, думав то мені комент. І зрозумів його не правильно. По друге дійсно мова про 7.3млрд саме баксів експорту і це на 2022 рік і це практично половина всього експорту. Враховуючи що комент на відповідь тому ж що і я писав, то все логічно.
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12.08.2024 23:54 Відповісти
>Нехай їдуть ці "безцінні" обійдемось без них.
Никак. Без IT сейчас никто обойтись не может. Ни одно направление экономики.
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12.08.2024 18:09 Відповісти
Ты дебил. Это не оскорбление, это диагноз.
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12.08.2024 18:10 Відповісти
Скажи мені, довбеник-вареник, що краще: 5% від всього, чи 19,5% від *****? Хоча, для тебе відсотки - то вже вища математика, тобі воно не треба. По телемарафону і так скажуть, що краще.
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12.08.2024 18:16 Відповісти
Тобто, ти підтвердив ухиляння від податків. Ну і ??
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12.08.2024 21:46 Відповісти
Слідкуйте за термінологією Сплата 5% ФОП не є ухилянням від податку. Крім того, як тут хтось правильно написав, ще 20% ПДВ, акцизи і т.п. Ну крім того, середньостатистичний ІТшник із з/п в 3к заплатить 5% від 120 000 грн і це буде 6к гривень, що більше від 20% від середньостатистичних 20 000. Знову ж таки, це купівля продуктів, використання послуг і т.п., що є суттєвим вкладом в економіку.
Крім того, 5% податку ІТшникам було не від хорошого державного життя дано. Оскільки крім такого податку і трохи нижчих ( а усякому разі до 2020) цін на житло Україна нічого особливого не могла запропонувати людям, яких із задоволенням приймали у будь-якій країні світу. Я зараз, звичайно, про профі, а не мамкіних ІТшникіа після 3 місячних курсів.
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12.08.2024 22:10 Відповісти
"Спритність рук і ніякого шахрайства" - це якщо айтішніки офіційно працюють. Але це стосується усих професій.

У статті акцентують, що вони продовжують виїзджати. Питається - як ??
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12.08.2024 23:01 Відповісти
99% ІТшників працюють офіційно. Повірте, так значно простіше. Заплатив 5% і спиш спокійно. Плюс простіші розрахунки з конторами. Дуже рідко хтось ІТшникам платить 100к готівкою . Неофіційно можуть працювати якісь дрібні розробники домашніх сторінок. Для компаній, на які парацюють ІТшники так теж простіше значно. Я он взагалі в 2022-2023 працював не як ФОП за бІльшою частиною доходів. Платив сумарно (без ПДВ, акциз і т.п., а саме податків на дохід + ЄСВ десь під 70к на місяць). Неофіційно працює багато блогерів-ютуберів, власників сайтів і т.п. Але це окрема каста. І їх зазвичай до ІТшників не відносять.

Ну а з приводу як - ну, всі ж дорослі люди і розуміють рівень бабла в отраслі. При слові "ІТшник" у ТЦКшників зразу замість очей "$$ $$" стає. І знову ж таки, не завжди ліві хвороби купуються (хоча і це також). Просто можна купити чесне відношення і реальний розгляд твоїх хвороб справжніх, а не "годєн" за 5 хвилин.
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12.08.2024 23:16 Відповісти
Ясно що втрата ,податки мінус ,зароблені гроші які тратились на будову,слюсарям,за продукти. ,техніку,машини, поплили
Уяви що ти заробляєш 4 -5 тис доларів і тут ти їх тратиш і створюєш можливість іншим заробити
Але тобі не зрозуміти що таке чистий дохід )
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12.08.2024 18:17 Відповісти
"крихти"? Ти б тупе для початку почитало статистику. ІТ приносило до війни 8 млрд. долларів на рік, в 2 рази вище, ніж експорт зерна. Ти або кретин або комуняка
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12.08.2024 22:34 Відповісти
В нас таких півкраїни гомо советікусів. Відібрати, поділити, змусити, заборонити. Багато з них навіть вважають себе патріотами і гідними вступу у ЄС
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13.08.2024 01:19 Відповісти
Судячи з більшості коментарів, найбільш активно коментують зе-виборці, більшість з яких обділена мізками.
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12.08.2024 15:42 Відповісти
погано лише що вони при всьому цьому чомусь не поспішають вступати до лав ЗСУ
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12.08.2024 15:47 Відповісти
Я особисто не одного знаю з прихильників зе-влади, які гучно кричали в 2019 році: вони або втекли за кордон, або ухиляються від служби.
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12.08.2024 15:51 Відповісти
власне, теж таких знаю чимало, тому і написав
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12.08.2024 15:59 Відповісти
А хто ж їм надає дозвіл на виїзд???!!!
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12.08.2024 16:28 Відповісти
інваліди чи плавають добре?
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12.08.2024 16:32 Відповісти
Все просто , айтішників , а саме інженерів програмування , більше жінок, чим чоловіків . Так само і математиків , і фізиків --жінки ! Чим пишаюся ! )
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12.08.2024 19:23 Відповісти
Хорошо маскируются, однако.
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12.08.2024 19:42 Відповісти
цікаво. А де можно подивитися статистику про співвідношення по статі серед програмістів в Україні? У мене колеги по компанії 80% чоловіки.
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14.08.2024 12:53 Відповісти
Вони всі 80 % мають дипломи інженерія програмування ? Можна перевірити , візьміть за десять років , по вузам де кафедра інженерія програмування списки випускників . І перевірте дипломи ваших колег , вони можуть бути просто фізиками, математиками , і не мати відповідного фаху )
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14.08.2024 14:03 Відповісти
І ще ! Жінки айтішниці в декретах, відпустках по догляду за дітьми ,або більшість їх виїхала за кордон . Тому у вас чоловіків 80 процентів )) До речі , у багатьох чоловіків айтішників , жінки теж айтішники , але сидять дома з дітьми , або працюють дома .
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14.08.2024 14:09 Відповісти
От зовсім немає жалю до людей які радуються відпливу іт-фахівців. Не думають, що поїзд їде по айтішник підтримує софт який керує рухом поїздів, свіло є (буває ) бо там теж програмне забезпечення працює. Куди не кинь оком - праця айтішників. Так ні, ми як та свиня під дубом жолудь зжерли, а звідки він береться то неважливо. Ото дурні европейці великі зарплати за просто мацання макбука платять.
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12.08.2024 20:09 Відповісти
Насправді це доволі дитячі розмови.

Що саме буде рухати програма, якщо машиніста потягу не буде ?

У вас в голові вже майбутнє настало - робо-поїзди ?!
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12.08.2024 21:44 Відповісти
взагалі-то робо-поїзди це вже **********. причому в Китаї.
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12.08.2024 22:33 Відповісти
чомусь слово "с-у-ч-а-с-н-і-с-т-ь" заміняє на "**********"
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12.08.2024 22:42 Відповісти
Як ти квитки купуєш? Навіть якщо приходиш до каси тьотя приймає від тебе плату, вносить інфу в базу і друкує квиток. Хто тьоті налаштував комп та принтер? Хто створив ПЗ? Хто підтримує сервіси? Ви тупі йолопи, 1 ІТшник створює 2-3 робочі місця в економіці країни. Розумні поїдуть, всі інші на війну, а працювати приїдуть нігери, араби, пакистанці
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12.08.2024 22:40 Відповісти
Ще раз. Це дитячі розмови, насправді.
Якщо мобілізують машиністів тепловозів, квитки продавати нащо ? Поїзди встануть.
Потрібен баланс.
Для цього придумали бронювання.

Усих айтішніків, які забезпечують роботу мереж забронювали.
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12.08.2024 22:55 Відповісти
Хто бачив працюючого негра?
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13.08.2024 07:04 Відповісти
Я в 2022ому платив тільки за всякі дитячі розвиваючи заняття більше 20 000 грн. на місяць. Ці гроші йшли малому бізнесу. Донатив на армію. Я не ховав гроші під подушкою, а витрачав їх в Україні.
Але, пролетарії вирішали, що всі рівні і айтішники повинні воювати. Ну ок, натяк зрозумів. Зараз в Польщі плачу податки. Продовжую витрачати гроші на розвиток дітей, але вже підтримую польську економіку.

Зробили себе разом 🤦
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13.08.2024 17:44 Відповісти
Ну таке. Я почав шукати виходи на закордон ще з 2020, коли зелень наступила на яйця закордонним інвесторам. Вже тоді великі айті проекти почали перереєстрацію на Мальту, Кіпр, а айтішники почали переводитись в середині компаній у філіали десь в Польщі, чи реєструвати фопи у Словакіях.

Ковід і напад рашистів тільки пришвидшили цей процес.
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14.08.2024 02:26 Відповісти

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