Пільгова іпотека і гранти на бізнес та навчання: Зеленський анонсував три програми для молоді

Президент Володимир Зеленський анонсував три державні програми підтримки молоді, які мають запрацювати восени.

Про це голова держави заявив під час Українського молодіжного форуму "Вільні мріяти", який відбувається у День молоді, 12 серпня, передає Укрінформ.

"Сьогодні ми вже маємо державні програми, які працюють і працюватимуть ще активніше в інтересах молоді. Зокрема, перше, в існуючій державній програмі "єОселя" буде передбачено для молодих українців і українок віком до 25 років зменшення першого внеску до 10%. І вже восени має запрацювати відповідна програма. Це дійсно хороша іпотечна програма. В ній передбачено 3% річних для військових, лікарів, вчителів, правоохоронців і 7% річних для інших категорій", – розповів Зеленський.

Крім того, президент пообіцяв, що вже з вересня запрацює нова програма грантів на власну справу для українців і українок віком до 25 років.

"Це створення або розвиток свого власного малого бізнесу, і ми починаємо з грантів у 150 тисяч гривень на перший проєкт. Всі деталі будуть представлені нашим урядом", – сказав Зеленський.

За його словами, третьою програмою для молоді будуть гранти на отримання вищої освіти.

"Теж з вересня запрацює програма підтримки абітурієнтів. Ми поступово урядом будемо збільшувати наповненість коштів цієї та інших відповідних програм підтримки нашої української молоді. Таких програм має бути набагато більше", – додав Зеленський.

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Як повідомлялося, Кабмін вже схвалив реалізацію експериментального проєкту "Гроші ходять за студентом", який дозволить вступникам отримати гранти на навчання через "Дію".

Нагадаємо, у березні Верховна Рада ухвалила за основу урядовий законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо фінансування здобуття вищої освіти та надання державної цільової підтримки її здобувачам", який передбачає перерозподіл коштів, які держава виділяє на фінансування безкоштовного навчання у вищих навчальних закладах (ВНЗ). Однак у другому читанні законопроєкт досі не розглянули.