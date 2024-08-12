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Завтра відключення світла не заплановані, – Укренерго"

світло

Завтра, 13 серпня, заходи обмеження споживання електроенергії не прогнозуються.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

"При зміні ситуації про застосування відключень буде повідомлено додатково. Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо протягом всієї доби", – закликали в "Укренерго".

Раніше 12 серпня енергетики повідомили про зростання споживання електроенергії внаслідок спеки на півдні України.

Як повідомлялося, 8 серпня "Укренерго" відновлювало відключення. Так, з 17:00 до 22:00 застосовуються обмеження споживання електроенергії для промисловості та бізнесу.

До того в "Укренерго" заявили, що добовий максимум споживання вдалося змістити на денні години, що сприяє стійкості енергосистеми і допомагає уникати відключень.

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електроенергія (4235) Укренерго (1995) відключення світла (599)


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Невже перестануть красти і дурити..., не вірю!
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12.08.2024 20:05 Відповісти

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