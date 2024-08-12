Завтра відключення світла не заплановані, – Укренерго"
Завтра, 13 серпня, заходи обмеження споживання електроенергії не прогнозуються.
Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".
"При зміні ситуації про застосування відключень буде повідомлено додатково. Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо протягом всієї доби", – закликали в "Укренерго".
Раніше 12 серпня енергетики повідомили про зростання споживання електроенергії внаслідок спеки на півдні України.
Як повідомлялося, 8 серпня "Укренерго" відновлювало відключення. Так, з 17:00 до 22:00 застосовуються обмеження споживання електроенергії для промисловості та бізнесу.
До того в "Укренерго" заявили, що добовий максимум споживання вдалося змістити на денні години, що сприяє стійкості енергосистеми і допомагає уникати відключень.
Будь ласка, зачекайте...
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