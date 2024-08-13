Кабмін виділив 1,5 мільярда гривень на модернізацію шкільних їдалень

Кабінет Міністрів розподілив субвенцію у розмірі 1,5 мільярда гривень на модернізацію шкільних їдалень.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у вівторок, 13 серпня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Кошти виділять з державного бюджету місцевим бюджетам у вигляді субвенції на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти у 2024 році.

Читайте також: Будівництво шкільних укриттів на Харківщині виявилося вдвічі дорожчим, ніж в інших регіонах

Як повідомлялося, ці кошти передбачені у держбюджеті на 2024 рік на виконання Стратегії реформування системи шкільного харчування, яку курує перша леді України Олена Зеленська.

В межах реалізації стратегії планується відновити харчоблоки з використанням новітніх технологій, забезпечити громади та школи кадрами для організації харчування, впровадити якісне меню та стимулювати свідомий вибір дітьми продуктів, корисних для здоров’я.