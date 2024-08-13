Кабмін виділив 1,5 мільярда гривень на модернізацію шкільних їдалень
Кабінет Міністрів розподілив субвенцію у розмірі 1,5 мільярда гривень на модернізацію шкільних їдалень.
Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у вівторок, 13 серпня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.
Кошти виділять з державного бюджету місцевим бюджетам у вигляді субвенції на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти у 2024 році.
Як повідомлялося, ці кошти передбачені у держбюджеті на 2024 рік на виконання Стратегії реформування системи шкільного харчування, яку курує перша леді України Олена Зеленська.
В межах реалізації стратегії планується відновити харчоблоки з використанням новітніх технологій, забезпечити громади та школи кадрами для організації харчування, впровадити якісне меню та стимулювати свідомий вибір дітьми продуктів, корисних для здоров’я.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
правильно.
зе!лєнкаскумбрія.
Лєнкаскумбрія
перетворюється на
Лєнкабелуга.