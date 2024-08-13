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Новини
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Кабмін виділив 1,5 мільярда гривень на модернізацію шкільних їдалень

столовая

Кабінет Міністрів розподілив субвенцію у розмірі 1,5 мільярда гривень на модернізацію шкільних їдалень.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у вівторок, 13 серпня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Кошти виділять з державного бюджету місцевим бюджетам у вигляді субвенції на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти у 2024 році.

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Як повідомлялося, ці кошти передбачені у держбюджеті на 2024 рік на виконання Стратегії реформування системи шкільного харчування, яку курує перша леді України Олена Зеленська.

В межах реалізації стратегії планується відновити харчоблоки з використанням новітніх технологій, забезпечити громади та школи кадрами для організації харчування, впровадити якісне меню та стимулювати свідомий вибір дітьми продуктів, корисних для здоров’я.

Автор: 

Кабмін (7745) модернізація (183) школа (246) їжа (132) Олена Зеленська (10)


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Топ коментарі
+9
Впевнений на дитячих їдалень хтось реально наїсть харю
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13.08.2024 20:43
+6
А Юсупова кожнии тиждень просить - даите дронів - бо торба
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13.08.2024 20:45
+3
"модернізацією" ,в часі війни послуговуються грабіжники України і українського народу...
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13.08.2024 20:46
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Бомбосховища школам будувати зараз треба.
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13.08.2024 20:38 Відповісти
Дрони не звіздіти, а купувати нада.
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13.08.2024 20:40 Відповісти
а хто у нас переймається харчуванням дутей?
правильно.
зе!лєнкаскумбрія.
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13.08.2024 20:43 Відповісти
Со своим другом Клопотенко...
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13.08.2024 20:51 Відповісти
Це хто? І що таке клопотенко?
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14.08.2024 00:43 Відповісти
Впевнений на дитячих їдалень хтось реально наїсть харю
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13.08.2024 20:43 Відповісти
Не тільки харю,ще їп..о також.
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13.08.2024 20:47 Відповісти
А Юсупова кожнии тиждень просить - даите дронів - бо торба
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13.08.2024 20:45 Відповісти
"модернізацією" ,в часі війни послуговуються грабіжники України і українського народу...
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13.08.2024 20:46 Відповісти
І скумбрія там буде по 8гр і пательні і барабани по стопятсот гривень І дуже багато піару
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13.08.2024 20:46 Відповісти
З такими грошима
Лєнкаскумбрія
перетворюється на
Лєнкабелуга.
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13.08.2024 20:58 Відповісти
Будуть міняти ложки і тарілки на менші за розміром.
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13.08.2024 21:10 Відповісти
там цього, Юсупова на війну збирає. Може неначасі їдальні шкільні
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13.08.2024 21:50 Відповісти
А барабани замінять ... сопілками з слонової кістки...
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13.08.2024 22:05 Відповісти
Якась дурня, через 2 тижні вже навчальний рік, літом не ремонтували, аж раптом зібралися, яким чином вони збираються робити ремонт, якщо вже потрібно готувати, мабуть ремонтуватимуть на папері, так само як будували фортифікації
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13.08.2024 23:05 Відповісти
Шапіто...
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14.08.2024 01:32 Відповісти
100 000 FPV дронів. Бульк, і немає...
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14.08.2024 07:59 Відповісти
Минулого року 40 млрд (на дрони) "булькнули", і нічого.
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14.08.2024 09:04 Відповісти

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