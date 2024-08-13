Обсяги перевезень ростуть: "Укрзалізниця" перевезла за пів року на 26% вантажів більше

За підсумками січня - липня 2024 року "Укрзалізниця" перевезла 103,86 млн тонн вантажів, що на 25,6% більше, ніж за аналогічний період торік.

Про це повідомив заступник директора департаменту комерційної роботи АТ "Укрзалізниця" Валерій Ткачов, пише "Мінпром".

Посадовець уточнив, що тільки упродовж липня обсяги перевезень залізницею зросли на 12%, порівняно з липнем минулого року.

Загалом для залізничного транспорту показники січня - липня стали рекордними за весь період військового стану, зауважив Ткачов.

Зокрема, обсяг внутрішніх перевезень зменшився на 0,9% порівняно до минулого року і становив 46,67 млн тонн. Натомість обсяг імпортних перевезень збільшився на 58,4%, а експортних – на 62,3%.

Збільшення експортних перевезень представник "Укрзалізниці" пояснив ефективною роботою українського коридору експорту вантажів через порти Великої Одеси та відновленням економіки України в цілому.

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Як повідомлялося, "Укрзалізниця" у першому півріччі 2024 року отримала понад 3 мільярди гривень прибутку, але до кінця року в компанії очікують понад 2 мільярдів збитків. В "Укрзалізниці" заявили, що для уникнення збитковості необхідно підвищити тариф на вантажні перевезення.

Натомість експерти вважають, що підвищення вантажних тарифів "Укрзалізниці" збільшить тиск на громадян та бізнес. Водночас, це не вирішить проблеми в "Укрзалізниці", головними з яких є неефективне використання коштів та завищені операційні витрати. Наприклад, нещодавно питома норма витрат дизельного палива залізницею в Україні була вдвічі більшою, ніж у Казахстані.