Завтра відключення світла знову не плануються, – "Укренерго"

Завтра, 14 серпня, застосування заходів обмеження споживання електроенергії не прогнозується.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

При зміні ситуації – про застосування відключень буде повідомлено додатково.

"Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо. За можливості, користуйтесь потужними електроприладами у денні години – з 11:00 до 15:00", – закликали в "Укренерго".

Нагадаємо, 13 серпня заходи обмеження споживання електроенергії не застосовуються.

Як повідомлялося, 8 серпня "Укренерго" відновлювало відключення. Так, з 17:00 до 22:00 застосовуються обмеження споживання електроенергії для промисловості та бізнесу.

До того в "Укренерго" заявили, що добовий максимум споживання вдалося змістити на денні години, що сприяє стійкості енергосистеми і допомагає уникати відключень.