Завтра відключення світла знову не плануються, – "Укренерго"
Завтра, 14 серпня, застосування заходів обмеження споживання електроенергії не прогнозується.
Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".
При зміні ситуації – про застосування відключень буде повідомлено додатково.
"Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо. За можливості, користуйтесь потужними електроприладами у денні години – з 11:00 до 15:00", – закликали в "Укренерго".
Нагадаємо, 13 серпня заходи обмеження споживання електроенергії не застосовуються.
Як повідомлялося, 8 серпня "Укренерго" відновлювало відключення. Так, з 17:00 до 22:00 застосовуються обмеження споживання електроенергії для промисловості та бізнесу.
До того в "Укренерго" заявили, що добовий максимум споживання вдалося змістити на денні години, що сприяє стійкості енергосистеми і допомагає уникати відключень.
Будь ласка, зачекайте...
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