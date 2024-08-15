"Укрзалізниця" готує підвищення цін на квитки на найпопулярніші рейси "Інтерсіті+"

"Укрзалізниця" планує змінити тарифи на пасажирські перевезення, передусім, йдеться про спальні вагони та потяги "Інтерсіті+".

Про це керівник пасажирського напряму компанії Олександр Перцовський розповів у інтерв’ю українській редакції Forbes, передає Liga.net.

За його словами, обговорюються можливість прив’язати ціни на квитки до популярності рейсів та часу доби.

"Відпустити ціни на квитки класу СВ, щоб ціни регулювалися ринком залежно від попиту. Попри високу вартість, ці квитки розкуповуються найшвидше", – сказав Перцовський.

Він додав, що також пропонується встановити гнучке ціноутворення на квитки всіх класів для потягів "Інтерсіті+". Водночас можуть бути встановлені певні цінові межі.

Крім цього, для базових тарифів пропонується передбачити на перспективу індексацію з урахуванням інфляції.

Водночас Перцовський запевнив, що залишатимуться й найбільш доступні тарифи для тих, для кого критична саме вартість.

"До кінця війни українці точно матимуть змогу купувати доступні квитки – це наше зобов’язання як соціальної компанії. Але це не означає, що ми підписуємося під відсутністю будь-яких змін", – пояснив керівник пасажирського напряму "Укрзалізниці".

Як повідомлялося, затверджений Кабміном фінансовий план АТ "Укрзалізниця" на 2024 рік передбачає отримання компанією збитків на 12,6 млрд грн. Їх планують покрити за рахунок розробленого плану виходу на безбитковість, який передбачає підвищення тарифів у майбутньому, повідомляли у пресслужбі компанії.

Між тим, у грудні 2023 року "Укрзалізниця" суттєво підвищила ціни на міжнародні пасажирські рейси. Зокрема, вартість квитків на популярний прямий поїзд Київ – Варшава – Київ зросла на 72%.