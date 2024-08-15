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Новини
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Фонд держмайна почав виставляти на приватизацію нерухомість за 1 гривню. Що пропонується?

торги

Фонд державного майна України виставив перші чотири об'єкти нерухомості в Одеській та Житомирській областях зі стартовою ціною в 1 грн. Вони включають адміністративні будівлі та нежитлові приміщення різного призначення.

Про це повідомив голова ФДМУ Віталій Коваль.

"Стартова ціна кожного об'єкта – 1 гривня. Це встановлений законом на період воєнного стану механізм визначення стартової вартості об'єктів, балансова вартість яких відсутня або дорівнює нулю. Ця символічна ціна дозволяє ефективно розпочати процес приватизації в поточних умовах", – пояснив Коваль.

Що виставлено на аукціони

Перший об'єкт – це нежила будівля площею 25,8 кв. м у Одесі. Це колишній приймальний радіоцентр для управління повітряним рухом, побудований у 1975 році. Будівля потребує поточного ремонту. 

Другий об'єкт – адміністративна будівля загальною площею 281,5 кв. м у місті Рені Одеської області. До складу входять одноповерхова будівля, гараж, сарай, вбиральня та огорожа. Будівля 1960 року побудови має всі необхідні комунікації. 

Третій об'єкт – двоповерхова адміністративна будівля площею 492 кв. м у місті Балта Одеської області. Комплекс 1968 року побудови включає котельню, вбиральні, сарай та гараж. 

Четвертий об'єкт – нежитлове приміщення (контора) площею 50,5 кв. м у місті Олевськ Житомирської області. Будівля має цегляні стіни, обшиті сайдингом, та всі необхідні комунікації. 

Для участі в аукціоні необхідно також сплатити реєстраційний внесок у розмірі 1 420 грн. Аукціони відбудуться у вересні.

Коваль зауважив, що кінцева вартість об'єктів може бути значно вищою за стартову

Раніше повідомлялося, що Фонд держмайна виставив на приватизацію перший із початку повномасштабного вторгнення лот у Харкові. Йдеться про єдиний майновий комплекс "Державного інституту праці та соціально-економічних досліджень".

Автор: 

аукціон (1339) нерухомість (540) приватизація (1347) ФДМУ (1364)


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беру усе....за тищу....
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15.08.2024 17:38 Відповісти
Доведеться ще заплатити 5 680 за реєстрацію на аукціоні.
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15.08.2024 17:47 Відповісти
Я в долі на перший об'єкт!
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15.08.2024 18:12 Відповісти
це вже пішли оборудки для своїх вже від нових сенниченків від ФДМУ?
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15.08.2024 18:16 Відповісти
Все давно вже продано...
ліцитатор буде грати роль кота базиліо чи паніковського
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15.08.2024 20:25 Відповісти
Фонд державного майна України виставив перші чотири об'єкти нерухомості в Одеській та Житомирській областях зі стартовою ціною в 1 грн.
кінцева вартість об'єктів може бути значно вищою за стартову. Джерело: https://biz.censor.net/n3504936 патужно ОПо.ідеро.
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15.08.2024 20:43 Відповісти

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