Фонд держмайна почав виставляти на приватизацію нерухомість за 1 гривню. Що пропонується?

Фонд державного майна України виставив перші чотири об'єкти нерухомості в Одеській та Житомирській областях зі стартовою ціною в 1 грн. Вони включають адміністративні будівлі та нежитлові приміщення різного призначення.

Про це повідомив голова ФДМУ Віталій Коваль.

"Стартова ціна кожного об'єкта – 1 гривня. Це встановлений законом на період воєнного стану механізм визначення стартової вартості об'єктів, балансова вартість яких відсутня або дорівнює нулю. Ця символічна ціна дозволяє ефективно розпочати процес приватизації в поточних умовах", – пояснив Коваль.

Що виставлено на аукціони

Перший об'єкт – це нежила будівля площею 25,8 кв. м у Одесі. Це колишній приймальний радіоцентр для управління повітряним рухом, побудований у 1975 році. Будівля потребує поточного ремонту.

Другий об'єкт – адміністративна будівля загальною площею 281,5 кв. м у місті Рені Одеської області. До складу входять одноповерхова будівля, гараж, сарай, вбиральня та огорожа. Будівля 1960 року побудови має всі необхідні комунікації.

Третій об'єкт – двоповерхова адміністративна будівля площею 492 кв. м у місті Балта Одеської області. Комплекс 1968 року побудови включає котельню, вбиральні, сарай та гараж.

Четвертий об'єкт – нежитлове приміщення (контора) площею 50,5 кв. м у місті Олевськ Житомирської області. Будівля має цегляні стіни, обшиті сайдингом, та всі необхідні комунікації.

Для участі в аукціоні необхідно також сплатити реєстраційний внесок у розмірі 1 420 грн. Аукціони відбудуться у вересні.

Коваль зауважив, що кінцева вартість об'єктів може бути значно вищою за стартову.

Раніше повідомлялося, що Фонд держмайна виставив на приватизацію перший із початку повномасштабного вторгнення лот у Харкові. Йдеться про єдиний майновий комплекс "Державного інституту праці та соціально-економічних досліджень".